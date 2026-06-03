天文台指南海低壓區增強向北移動　下沉氣流致周五35度成最熱芒種

【天文台／HKO／明天的天氣／酷熱天氣／低壓區／打風／颱風／氣旋】天文台今日（3日）下午錄得市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）34.3度，再創今年入夏氣溫新高。天文台預測位於南海中部的低壓區，會緩慢發展並向北至東北方向移動，受其相關的下沉氣流影響，廣東地區風勢微弱，極端酷熱，預測明日市區最高（4日）34度、周五（5日）二十四節氣「芒種」最高35度，除了勢成最熱「芒種」，也將成十大最熱六月天，而北區上水料升至37度。



天文台預料一道廣闊低壓槽會在周末至下周中期於華南沿岸及南海北部徘徊，下周間中有驟雨及雷暴，預測下周二（９日）部分地區雨勢較大。



6月3日下午2時的天氣圖顯示，南海中部有一個低壓區，天文台預測會緩慢發展並向北至東北方向移動，與廣東沿岸保持一定距離。（天文台圖片）

天文台：南海中部低壓區與廣東沿岸保持一定距離 大致移向台灣

天文台今日表示，位於南海中部的低壓區會緩慢發展並向北至東北方向移動，與廣東沿岸保持一定距離，在未來一兩日橫過南海東北部，大致移向台灣一帶。

6月3日各區錄得的最高氣溫，其中市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）升至34.3度，再創入夏新高。（天文台圖片）

天文台下午錄得34.3度今年暫最高

廣東沿岸今日風勢微弱，而驟雨亦影響該區。本港今日日間酷熱，下午天文台錄得最高氣溫34.3度，是今年以來的最高紀錄；元朗流浮山及北區大隴最高氣溫超過35度，上水更達36度，比打鼓嶺高1.5度。

▼5月29日 天文台錄34.1度，再破今年紀錄▼



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明天的天氣：日間酷熱 市區氣溫最高34度

天文台指受低壓區相關的下沉氣流影響，廣東地區風勢微弱，極端酷熱，而高溫亦會觸發驟雨，預測明日（4日）吹西南風3級，部分時間有陽光，局部地區有驟雨，日間酷熱，市區氣溫介乎29至34度。

天文台6月3日下午4時半更新九天天氣預報，料前半部受低壓區下沉氣流影響極端酷熱，後半部受到低壓槽影響，有驟雨及狂風雷暴。（天文台圖片）

周五或成1884年以來最熱「芒種」 上水料37度 稍後有狂風雷暴

到周五「芒種」，天文台料吹西至西南風3級，部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨，日間極端酷熱，稍後有幾陣狂風雷暴，市區氣溫最高35度。天文台資料顯示，「芒種」為每年6月5或6日，歷來最熱「芒種」為2000年，錄得34.2度，若當日天文台總部氣溫達34.3或以上，將成1884年有紀錄以來最熱爆的「芒種」。

天文台自動分區天氣預報顯示，周五下午2時各區普遍升至35度，而北區打鼓嶺達36度，上水更會升至37度。

天文台自動分區天氣預報顯示，6月5日下午2時各區普遍升至35度，而北區打鼓嶺為36度，上水升至37度。(天文台圖片)

廣闊低壓槽華南沿岸徘徊 周末降溫 稍後局部地區有雷暴

天文台預料一道廣闊低壓槽會在周末至下周中期，於華南沿岸及南海北部徘徊，並為該區帶來大驟雨及狂風雷暴，高溫天氣有所緩解。九天天氣預報顯示，周六（6日）吹南至西南風4級，大致多雲，有幾陣驟雨，市區氣溫介乎28至33度，日間短暫時間有陽光及酷熱，稍後局部地區有雷暴。

到下周日（7日）吹南至西南風4級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，氣溫回落至介乎27至31度。

天文台6月3日下午4時半更新九天天氣預報，料市區氣溫未來九日介乎25至35度。（天文台圖片）

下周一至三天色甚差 間中有驟雨及雷暴

天文台預測下周一至三（8至10日）天色甚差，氣溫最高26、27度，最高30度。九天天氣預報顯示，周一吹南至西南風4級，多雲，間中有驟雨及雷暴；周二吹南風3至4級，漸轉東至東北風4級，多雲，間中有驟雨及雷暴，部分地區雨勢較大；周三吹東至東北風4級，多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。

天文台6月3日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日每日相對濕度最高達90%至95%。（天文台圖片）

到下周四（11日）市區氣溫跌至30度以下，料介乎25至29度，吹東風4級，大致多雲，有幾陣驟雨；下周五（12日）吹東至東南風4級，大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫介乎26至30度。

▼5月14日 雷雨區橫過香港帶來驟雨▼

