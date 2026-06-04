打風｜天文台：熱帶低氣壓港600公里內生成　料日內吹襲台灣日本

【天文台／HKO／明天的天氣／酷熱天氣／低壓區／打風／颱風／氣旋】天文台今日（4日）上午9時30分發出特別天氣提示，位於南海東北部的低壓區已增強為熱帶低氣壓（熱帶氣旋最低級別），並位於本港800公里範圍內。



天文台預料該熱帶低氣壓會在今明兩日(4及5日)向東北方向移動，並會與香港保持約500公里或以上距離，大致移向台灣一帶。由於其北側對流較弱，除非該熱帶低氣壓顯著增強或採取較為接近珠江口的路徑，否則需要發出熱帶氣旋警告信號的機會頗低。



天文台預料該熱帶低氣壓會稍為發展，預測移動圖徑圖顯示，該熱帶低氣壓移向台灣，周五（5日）吹襲台灣南端，再進入琉球群島以北的東海、周日（7日）增強為熱帶風暴，再掠過日本鹿兒島以南，後向東北移動，吹襲本州靜岡、東京至千葉近岸，路徑似剛襲日的熱帶氣旋薔薇，所以周五至下周初到台灣和日本的市民要留意天氣變化。



天文台會密切監察該熱帶低氣壓的發展。而受其相關下沉氣流影響，預料今明兩日本港部分地區極端酷熱，高溫亦會觸發驟雨。



未有名稱的熱帶低氣壓6月4日早上8時集結在香港之東南偏南約570公里，中心附近最高持續風速每小時45公里，大致移向台灣一帶。

天文台：南海中部低壓區與廣東沿岸保持一定距離 大致移向台灣

天文台今日表示，位於南海中部的低壓區會緩慢發展並向北至東北方向移動，與廣東沿岸保持一定距離，在未來一兩日橫過南海東北部，大致移向台灣一帶。

▼5月29日 天文台錄34.1度，再破今年紀錄▼



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天文台6月3日下午4時半更新九天天氣預報，料前半部受低壓區下沉氣流影響極端酷熱，後半部受到低壓槽影響，有驟雨及狂風雷暴。（天文台圖片）

天文台自動分區天氣預報顯示，6月5日下午2時各區普遍升至35度，而北區打鼓嶺為36度，上水升至37度。(天文台圖片)

天文台6月3日下午4時半更新九天天氣預報，料市區氣溫未來九日介乎25至35度。（天文台圖片）

天文台6月3日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日每日相對濕度最高達90%至95%。（天文台圖片）

▼5月14日 雷雨區橫過香港帶來驟雨▼

