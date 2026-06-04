打風｜天文台：熱帶低氣壓港600公里內生成 料日內吹襲台灣日本
撰文：陶嘉心
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【天文台／HKO／明天的天氣／酷熱天氣／低壓區／打風／颱風／氣旋】天文台今日（4日）上午9時30分發出特別天氣提示，位於南海東北部的低壓區已增強為熱帶低氣壓（熱帶氣旋最低級別），並位於本港800公里範圍內。
天文台預料該熱帶低氣壓會在今明兩日(4及5日)向東北方向移動，並會與香港保持約500公里或以上距離，大致移向台灣一帶。由於其北側對流較弱，除非該熱帶低氣壓顯著增強或採取較為接近珠江口的路徑，否則需要發出熱帶氣旋警告信號的機會頗低。
天文台預料該熱帶低氣壓會稍為發展，預測移動圖徑圖顯示，該熱帶低氣壓移向台灣，周五（5日）吹襲台灣南端，再進入琉球群島以北的東海、周日（7日）增強為熱帶風暴，再掠過日本鹿兒島以南，後向東北移動，吹襲本州靜岡、東京至千葉近岸，路徑似剛襲日的熱帶氣旋薔薇，所以周五至下周初到台灣和日本的市民要留意天氣變化。
天文台會密切監察該熱帶低氣壓的發展。而受其相關下沉氣流影響，預料今明兩日本港部分地區極端酷熱，高溫亦會觸發驟雨。
天文台：南海中部低壓區與廣東沿岸保持一定距離 大致移向台灣
天文台今日表示，位於南海中部的低壓區會緩慢發展並向北至東北方向移動，與廣東沿岸保持一定距離，在未來一兩日橫過南海東北部，大致移向台灣一帶。
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