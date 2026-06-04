打風不成六日雨　天文台料周五起有驟雨雷暴　下周一雨勢有時頗大

【熱帶低氣壓／天文台／HKO／米克拉／打風／明天的天氣／酷熱天氣／颱風／氣旋】位於南海東北部的低壓區今早（4日）增強為熱帶低氣壓（熱帶氣旋最低級別），向東北移向台灣一帶，天文台預測其會與本港保持約500公里或以上距離，需發風球的可能性甚低。



俗語說「打風不成三日雨」，不過今次至少有六日雨。天文台預測一道廣闊低壓槽會在周末至下周中期於華南沿岸至南海北部一帶徘徊，帶來大驟雨及狂風雷，明日（5日，星期五）起天氣轉差，有幾陣驟雨，早晚有幾陣狂風雷暴，下周日（7日）至周三（10日）尤甚，下周一（8日）雨勢有時頗大，市民出門上班上學前要特別留意天氣。



熱帶低氣壓6月4日晚上20時集結在香港之東南偏東約570公里，中心附近最高持續風速每小時55公里。（天文台圖片）

天文台預測熱帶低氣壓周六晚上增強為熱帶風暴 料命名為「米克拉」

位於南海北部的熱帶低氣壓，今晚8時集結在香港之東南偏東約570公里，中心附近最高持續風速每小時55公里，天文台料它在今明兩日移向台灣一帶。天文台熱帶氣旋預測移動路徑圖顯示，該熱帶低氣壓將在明日（5日）登陸台灣南部恒春半島，再進入琉球群島以北的東海、周六（6日）晚上增強為熱帶風暴，料屆時會被命名為「米克拉」（Mekkhala），由泰國提供名稱，意思為「雷電天使」。

預測移動路徑圖顯示，該熱帶氣旋其後續向北掠過日本鹿兒島以南，後向東北移動，吹襲本州靜岡、東京至千葉近岸，路徑似剛吹襲日本的熱帶氣旋薔薇。

天文台指該熱帶氣旋會與本港保持約500公里或以上距離，除非該熱帶低氣壓顯著增強，否則需要發出熱帶氣旋警告信號的機會甚低。

▼5月14日 雷雨區橫過香港帶來驟雨▼



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熱帶低氣壓下沉氣流煲熱香港 上水今日曾升至37.2度

天文台指出，受該熱帶低氣壓下沉氣流影響，廣東地區風勢微弱，極端酷熱，本港今日市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）最高34.2度，其他不少區域升至35、36度，而上水最高，下午錄得37.2度。

廣闊低壓槽周末殺到 天文台料帶來大驟雨及狂風雷暴

潛在的熱帶氣旋「米克拉」對港未有威脅，但俗語說「打風不成三日雨」，未來六日將有連場大雨。天文台今日指出，一道廣闊低壓槽會在周末至下周中期於華南沿岸至南海北部一帶徘徊，該區會有大驟雨及狂風雷暴，高溫天氣有所緩解。

天文台6月4日錄得尖沙咀總部氣溫最高34.2度，上水氣溫全港最高，達37.2度。 (天文台圖片)

明天的天氣：部分時間有陽光 早晚有幾陣狂風雷暴

天文台預測明日（5日）天氣將逐漸轉差，吹西至西南風3級，部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨，早晚有幾陣狂風雷暴。市區氣溫介乎28至34度，天文台自動分區天氣預報顯示，明日下午2時最熱，天文台總部升至34度，打鼓嶺達35度，而上水升至36度。

天文台自動分區天氣預報顯示，6月5日下午2時，各區氣溫普遍34度，而上水升至36度。(天文台圖片)

天文台料周日間中有驟雨及幾陣雷暴 部分地區雨勢較大

日九天天氣預報顯示，周六（6日)吹南至西南風2至3級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，市區氣溫回落至介乎27至32度。

下周日（7日）起一連四日天氣料更差。周日吹南至西南風4級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，部分地區雨勢較大；下周一（8日）吹西南風4級，離岸間中5級，多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大；下周二（9日）吹南風3至4級，漸轉東至東北風4級，多雲，間中有驟雨及雷暴，初時部分地區雨勢較大；下周三（10日）吹東至東北風3至4級，多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴。

天文台6月4日下午4時半更新九天天氣預報，料6日起有較多驟雨及雷暴。（天文台圖片）

氣溫方面，下周日起如氣溫逐漸回落。市區周日介乎26至31度；至下周一降至最高30度；下周二及三跌穿3字頭，最高29度，最低25、26度。

天文台6月4日下午4時半更新九天天氣預報，料市區氣溫未來九日介乎25至34度。（天文台圖片）

下周四日間部分時間天色明朗 周五周六再有驟雨及雷暴

天文台預料一股偏東氣流會在下周中期影響廣東東部沿岸，下周四（11日）天色才見好轉，料吹東風4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間天色明朗。到下周五（12日）吹東至東南風4級，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴；下周六（13日）吹南至東南風3至4級，離岸間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。

市區氣溫下周四仍未重上3字頭，料介乎25至29度；周五則升至26至30度，周六再稍升至介乎27至31度，終重上3字頭。