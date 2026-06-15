最新天氣消息｜黃雨生效 天文台：視乎強雷雨區發展改發紅雨
【天文台／HKO／暴雨警告／暴雨／水浸】天文台今早（15日）早上11時10分發出黃色暴雨警告信號，又多次發出特別天氣提示，預料強陣風至猛烈陣風吹襲香港，其中12時50分在流浮山錄得每小時約90公里的猛烈陣風。
天文台下午約1時表示，強雷雨區正影響本港及珠江口，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。市民應保持警惕，並繼續留意最新天氣消息。
▼6月15日 最新天氣情況▼
【14:00】預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。
【12:55】強雷雨區正影響本港及珠江口，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。市民請保持警惕，並繼續留意最新天氣消息。
【12:52】天文台特別天氣提示：預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。在下午12時50分左右，流浮山錄得每小時約90公里的猛烈陣風。
【12:30】天文台特別天氣提示：預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。根據天文台雨量分佈圖，由早上1時15分至12時15分，西貢、將軍澳、天文台及港島南部地區錄得超過10毫米雨量。至於沙田、青衣、大埔、屯門、新界北區等地暫未受大雨影響。
【12:00】天文台特別天氣提示：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。
【11:15】天文台特別天氣提示：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。
【11:10】天文台發出黃色暴雨警告。
【10:55】天文台特別天氣提示：未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。
【10:40】天文台特別天氣提示：珠江口一帶持續有雷雨區發展，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。
天文台預測周一至周四天氣甚差
6月15日 (一）：間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。
6月16日 (二）：間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。
6月17日 (三）：間中有驟雨及雷暴，部分地區雨勢較大。
6月18日 (四）：有幾陣驟雨及雷暴。初時部分地區驟雨較多。
【00:00】受活躍西南季候風及低壓槽影響，未來兩三日本港天氣持續不穩定。預料今明兩日（6月15及16日）部分地區雨勢特別大，有機會出現水浸，市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。市民上班上學前請留意天文台的天氣提示和天氣警告信息，亦需小心考慮交通情況。
【00:00】雷暴警告有效時間延長至今日凌晨4時30分，預料香港有局部地區狂風雷暴。
▼6月14日 最新天氣情況▼
天文台周一（15日）凌晨指出，受活躍西南季候風及低壓槽影響，未來兩三日本港天氣持續不穩定。預料周一及周二（6月15及16日）部分地區雨勢特別大，有可能出現水浸。
【21:40】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。
【20:30】雷暴警告有效時間延長至周一（15日）凌晨0時30分，預料香港有局部地區狂風雷暴。
【19:55】天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。
【19:25】天文台再發出雷暴警告，有效時間至今晚9時正，預料香港有局部地區狂風雷暴。
【18:30】雷暴警告終止。
【17:27】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日下午6時30分，預料新界東部、香港島及九龍有局部地區狂風雷暴。
【16:45】天文台預測今晚多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。明日氣溫介乎26至29度，吹和緩至清勁西南風，初時離岸及高地間中吹強風。
【16:30】天文台：受活躍西南季候風及低壓槽影響，未來數日本港天氣持續不穩定。預料今晚至星期二（6月14至16日）部分地區雨勢特別大，有機會出現水浸，市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。
天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。市民上班上學前請留意天文台的天氣提示和天氣警告信息，亦需小心考慮交通情況。
【16:15】強烈季候風信號取消。
天文台下午更新九天天氣預測，指受活躍西南季候風及低壓槽影響，未來一兩日華南沿岸間中有大驟雨及狂風雷暴。預料該低壓槽會在本周中期於廣東沿岸及南海北部一帶徘徊，該區天氣仍然不穩定。位於西北太平洋的副熱帶高壓脊會在本周後期向西伸展，廣東驟雨逐漸減少，天色好轉，內陸地區天氣漸轉酷熱。
▼6月8日 天文台晚上發出今年首個黑雨▼
天文台料形成「梅雨槽」 下周日至二狂風雷暴雨勢較大
天文台科學主任（李崇灝 陳玉葆 楊逸朗 林沁宜）上周四（11日）在天氣隨筆專欄發表題為《梅雨槽，龍舟水？》文章，解釋未來一周多大雨因由。文章指出，逐漸增強的西南季候風在周五（12日）稍後靠近華南沿岸，當春夏之間較涼和較暖氣團在華南、華中一帶相遇，會在交界之處形成低壓槽，一般稱為「梅雨槽」。在梅雨槽的影響下，大氣變得不穩定；而兩股氣團之間的輻合也有助暖濕空氣的抬升，觸發對流發展，引起大雨。
▼5月25日 市區錄32度創今年新高▼
▼5月14日 雷雨區橫過香港帶來驟雨▼