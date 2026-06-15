最新天氣消息｜黃雨生效　天文台：視乎強雷雨區發展改發紅雨

【天文台／HKO／暴雨警告／暴雨／水浸】天文台今早（15日）早上11時10分發出黃色暴雨警告信號，又多次發出特別天氣提示，預料強陣風至猛烈陣風吹襲香港，其中12時50分在流浮山錄得每小時約90公里的猛烈陣風。



天文台下午約1時表示，強雷雨區正影響本港及珠江口，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。市民應保持警惕，並繼續留意最新天氣消息。



天文台下午約1時表示，強雷雨區正影響本港及珠江口，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。（歐陽德浩攝）

天文台6月15日中午12:24雷達圖顯示，有雷雨區逐步移至本港境內。（天文台圖片）

▼6月15日 最新天氣情況▼

【14:00】預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。

【12:55】強雷雨區正影響本港及珠江口，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。市民請保持警惕，並繼續留意最新天氣消息。

【12:52】天文台特別天氣提示：預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。在下午12時50分左右，流浮山錄得每小時約90公里的猛烈陣風。

天文台今早（15日）早上11時10分發出黃色暴雨警告信號，有商場放置告示牌提醒顧客。（倪清江攝）

【12:30】天文台特別天氣提示：預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。根據天文台雨量分佈圖，由早上1時15分至12時15分，西貢、將軍澳、天文台及港島南部地區錄得超過10毫米雨量。至於沙田、青衣、大埔、屯門、新界北區等地暫未受大雨影響。

【12:00】天文台特別天氣提示：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

6月15截至中午12:15的一小時雨量圖，可見西貢區錄得10毫米雨量。(天文台圖片)

【11:15】天文台特別天氣提示：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

【11:10】天文台發出黃色暴雨警告。

【10:55】天文台特別天氣提示：未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【10:40】天文台特別天氣提示：珠江口一帶持續有雷雨區發展，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。

6月15日清晨時份黃雨生效。(李家傑攝)

天文台預測周一至周四天氣甚差

6月15日 (一）：間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。

6月16日 (二）：間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。

6月17日 (三）：間中有驟雨及雷暴，部分地區雨勢較大。

6月18日 (四）：有幾陣驟雨及雷暴。初時部分地區驟雨較多。



【00:00】受活躍西南季候風及低壓槽影響，未來兩三日本港天氣持續不穩定。預料今明兩日（6月15及16日）部分地區雨勢特別大，有機會出現水浸，市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。市民上班上學前請留意天文台的天氣提示和天氣警告信息，亦需小心考慮交通情況。

【00:00】雷暴警告有效時間延長至今日凌晨4時30分，預料香港有局部地區狂風雷暴。

▼6月14日 最新天氣情況▼

天文台6月14日晚上19:48雷達圖顯示，有雷雨區由西南方逐步移至本港境內。（天文台圖片）

6月14日截至晚上21:15的一小時雨量圖，可見油尖旺及將軍澳錄得10毫米雨量。(天文台圖片)

天文台周一（15日）凌晨指出，受活躍西南季候風及低壓槽影響，未來兩三日本港天氣持續不穩定。預料周一及周二（6月15及16日）部分地區雨勢特別大，有可能出現水浸。



【21:40】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【20:30】雷暴警告有效時間延長至周一（15日）凌晨0時30分，預料香港有局部地區狂風雷暴。

天文台6月14日晚上19:48雷達圖顯示，有雷雨區開始移近本港。（天文台圖片）

【19:55】天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【19:25】天文台再發出雷暴警告，有效時間至今晚9時正，預料香港有局部地區狂風雷暴。

【18:30】雷暴警告終止。

天文台6月14日下午18:00雷達圖顯示，雷雨區仍維持內地東莞至深圳交界，本港境內暫無雨。（天文台圖片）

【17:27】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日下午6時30分，預料新界東部、香港島及九龍有局部地區狂風雷暴。

【16:45】天文台預測今晚多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。明日氣溫介乎26至29度，吹和緩至清勁西南風，初時離岸及高地間中吹強風。

【16:30】天文台：受活躍西南季候風及低壓槽影響，未來數日本港天氣持續不穩定。預料今晚至星期二（6月14至16日）部分地區雨勢特別大，有機會出現水浸，市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。市民上班上學前請留意天文台的天氣提示和天氣警告信息，亦需小心考慮交通情況。

【16:15】強烈季候風信號取消。

天文台6月14日下午16:36雷達圖顯示，內地東莞至深圳交界有一個雷雨區，而本港境內暫只有微雨。（天文台圖片）

天文台下午更新九天天氣預測，指受活躍西南季候風及低壓槽影響，未來一兩日華南沿岸間中有大驟雨及狂風雷暴。預料該低壓槽會在本周中期於廣東沿岸及南海北部一帶徘徊，該區天氣仍然不穩定。位於西北太平洋的副熱帶高壓脊會在本周後期向西伸展，廣東驟雨逐漸減少，天色好轉，內陸地區天氣漸轉酷熱。

天文台6月14日下午4時半更新九天天氣預報，預測6月15日起四日天氣甚差，有驟雨及狂風雷暴，6月19日端午節起漸見好轉。（天文台圖片）

天文台6月14日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎26至32度。（天文台圖片）

天文台6月14日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日相對濕度最高介乎85%至95%。（天文台圖片）

▼6月8日 天文台晚上發出今年首個黑雨▼



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天文台料形成「梅雨槽」 下周日至二狂風雷暴雨勢較大

天文台科學主任（李崇灝 陳玉葆 楊逸朗 林沁宜）上周四（11日）在天氣隨筆專欄發表題為《梅雨槽，龍舟水？》文章，解釋未來一周多大雨因由。文章指出，逐漸增強的西南季候風在周五（12日）稍後靠近華南沿岸，當春夏之間較涼和較暖氣團在華南、華中一帶相遇，會在交界之處形成低壓槽，一般稱為「梅雨槽」。在梅雨槽的影響下，大氣變得不穩定；而兩股氣團之間的輻合也有助暖濕空氣的抬升，觸發對流發展，引起大雨。

2008年6月7日的（左上）上午8時地面天氣圖；（右上）當日香港雨量分佈。2025年5月29日的（左下）上午8時地面天氣圖；（右下）當日香港雨量分佈。（天文台圖片）

電腦模式對於驟雨影響廣東的持續時間尚有分歧。（天文台圖片）

▼5月25日 市區錄32度創今年新高▼



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▼5月14日 雷雨區橫過香港帶來驟雨▼

