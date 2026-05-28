酷熱天氣｜今日大致天晴最高約34度　明日極端酷熱新界達37度

酷熱天氣警告繼續生效。天文台今晨（5月28日）指出，高空反氣旋正為廣東沿岸及南海北部帶來大致良好的天氣。天文台預測，本港今日大致天晴。早上最低氣溫約29度。日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高兩三度，吹和緩南至西南風。



天文台展望，明日（29日）日間極端酷熱，新界氣溫達36、37度，稍後有幾陣驟雨及雷暴。星期六（30日）及星期日（31日）仍有幾陣驟雨，高溫天氣緩解。隨後兩三日部份時間有陽光，日間炎熱。



圖為截至5月28日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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下周初至中期天氣不穩定 薔薇料移向台灣以東海域

天文台指出，高空反氣旋會在今明兩日為廣東帶來極端酷熱的天氣。隨著一道低壓槽靠近華南沿岸，明日稍後及星期六該區有驟雨及狂風雷暴。

而一股偏東氣流會在周末期間影響廣東沿岸，高溫天氣有所緩解。預料一道廣闊低壓槽會在下周初至中期為南海中部帶來不穩定天氣。

此外，位於雅蒲島附近的低壓區於昨早增強為熱帶低氣壓並命名為薔薇，料在未來數日橫過菲律賓以東之西北太平洋並逐漸增強，大致移向台灣以東海域至琉球群島一帶。

▼4月4日上午 黃色暴雨警告下多區大雨▼



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明日稍後有驟雨狂風雷暴 至下周五均有驟雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（29日）部份時間有陽光，日間極端酷熱，稍後有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴，介乎28至35度。

周六（30日）大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，初時驟雨較多，氣溫稍回落至27至30度。下周日（31日）最低仍27度、最高31度，部份時間有陽光，有幾陣驟雨。

圖為天文台截至5月28日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一（6月1日）及下周二（6月2日）均部份時間有陽光，局部地區有驟雨，同介乎27至32度。

下周三（6月3日）至為二十四節氣「芒種」的下周五（6月5日），均介乎28至32度，部份或短暫時間有陽光。下周三有一兩陣驟雨，下周四（6月4日）及下周五有幾陣驟雨。