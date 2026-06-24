遊日注意　2颱風周六料掠過東京外海　低壓槽下周中後期影響本港

【天文台／HKO／明天的天氣／颱風／米克拉Mekkhala／海高斯Higos／日本打風】本港風季尚未開始，另方面則接連有熱帶氣旋吹襲日本，，日本氣象廳今日（6月24日）預測顯示，在西北太平洋「掟彎」、將吹襲琉球群島的颱風米克拉會在本周六（27日）稍後掠過東京以南海域，而在西北太平洋關島附近逐漸增強的另一熱帶氣旋海高斯，料會先向西北移動，本周五（26日）又「掟彎」轉向東北移動，周六（27日）上午在東京以東海域外掠過，比米克拉快一步抵達。



本港方面，天文台預測隨着反氣旋減弱及受一道低壓槽影響，本周後期華南有驟雨及雷暴；料一道廣闊低壓槽會在下周中後期影響南海中北部。天文台料下周三（7月1日）七一回歸二十九周年日子，部分時間有陽光，有幾陣驟雨。



颱風米克拉6月24日早上8時集結在香港以東約1,100公里，中心附近最高持續風速為每小時140公里。天文台預測米克拉會在未來一兩日移向琉球群島一帶，並減弱為強烈熱帶風暴。

米克拉減弱為強烈熱帶風暴 料周五吹襲沖繩島那霸及名護

熱帶氣旋米克拉今早由強颱風減弱為颱風，集結在本港以東約1,100公里，中心附近最高持續風速每小時140公里。天文台表示，在上午10時，米克拉集結在沖繩島之西南偏南約660公里，預料向北移動，時速約14公里，在未來一兩日移向琉球群島一帶；預測移動路徑圖顯示，米克拉周四（6月25日）在琉球群島南部宮古島掠過，並減弱為強烈熱帶風暴，後再向東北移動，周五（26日）吹襲沖繩島那霸及名護，後續向東北移動，周六（27日）在東京以南海域掠過，與日本氣象廳等的預測相若。

日本氣象廳預測颱風米克拉會在6月26至27日在東京以南海域掠過。（日本氣象廳圖片）

海高斯周五「掟彎」轉向東北移動 周六上午在東京以東海域掠過

在西北太平洋關島附近，有另一熱帶氣旋海高斯正在逐漸增強。天文台預測會移向日本以南海域；日本氣象廳預測海高斯快速移動，先向西北移動，周五在琉球群島以東海域「掟彎」，轉向東北移動，周六上午在東京以東海域掠過，比米克拉快一步影響東京等地。

日本氣象廳預測熱帶氣旋海高斯會在6月27日在東京以東海域掠過。（日本氣象廳圖片）

日本氣象廳預測熱帶氣旋米克拉和海高斯會在6月26至27日相繼在東京外海海域掠過。（日本氣象廳圖片）

從日本氣象廳及台灣中央氣象署的熱帶氣旋預測移動路徑圖可見，海高斯會與米克拉在周六（6月27日）前後腳掠過東京外海，周末到東京一帶人士要留意天氣變化。

台灣中央氣象署的熱帶氣旋預測移動路徑圖顯示，海高斯會於6月27日早上掠過東京以東海域，而米克拉同日會在東京以南海域掠過。（台灣中央氣象署圖片）

明天的天氣：有幾陣驟雨 日間酷熱 料周五局部地區有狂風雷暴

本港方面，天文台預測高空反氣旋會在明日（6月25日）繼續為廣東帶來酷熱的天氣。隨着反氣旋減弱及受一道低壓槽影響，本周後期華南有驟雨及雷暴。

九天天氣預報顯示，明日吹西南風3級，部分時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱，稍後有幾陣雷暴，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）介乎29至33度；周五（26日）吹西南風2至3級，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴，日間短暫時間有陽光，氣溫最高32度。

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周六及下周日料有驟雨及幾陣雷暴

天文台預測周六（6月27日）吹南至西南風2至3級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，下周日（28日）吹南風3級，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，兩日市區氣溫料同樣介乎27至31度。這兩日到尖沙咀東海濱觀看「2026永明香港國際龍舟邀請賽」的市民，要留意天氣變化。

天文台6月24日上午11時半更新的九天天氣預報，料未來一周時晴時雨，周末有雷暴。（天文台網頁圖片）

天文台6月24日上午11時半更新的九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎27至33度。（天文台網頁圖片）

天文台6月24日上午11時半更新的九天天氣預報，料未來九日相對濕度最高介乎90%至95%。（天文台網頁圖片）

天文台預料高空反氣旋會在下周初再度覆蓋廣東，該區驟雨逐漸減少，天色好轉；不過預料一道廣闊低壓槽會在下周中後期影響南海中北部。

下周三7月1日部分時間有陽光 有幾陣驟雨

九天天氣預報顯示，下周一至五（6月29日至7月3日）每日市區氣溫均介乎28至32度；下周一吹南至東南風3至4級，其後四日吹東南風4級。

天文台料下周一（29日）仍天氣不穩，大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間有陽光；下周二（30日）部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。到下周三（7月1日）七一回歸二十九周年日子，料部分時間有陽光，有幾陣驟雨；下周四及五（2及3日）大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。