天文台料周末有驟雨及雷暴 南海會否有熱帶氣旋生成仍待觀察
【天文台／HKO／雷暴／明天的天氣／打風】受高空反氣旋影響，過去數日廣東沿岸地區天色大致良好及持續酷熱。惟天文台表示，隨著廣東的一道低壓槽靠近沿岸地區，本港明日（26日）天氣漸轉不穩定，周末期間有驟雨及雷暴，部分地區雨勢較大，天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。
下周三（7月1日）是七一回歸紀念日。天文台預計，受副熱帶高壓脊影響，下周初至中期驟雨逐漸減少，天色好轉，七一假期部分時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱。廣闊低壓槽會在下周中後期影響南海至菲律賓一帶，低壓槽上會否有低壓系統進一步發展仍有待觀察。
天文台科學主任（胡灼權、郭于庭、黃家興）今日（25日）發布新一篇題為「七一前後天氣展望」的《天氣隨筆》。文章指，受高空反氣旋影響，過去數日廣東沿岸地區天色大致良好及持續酷熱。不過從今早的衛星圖像可見，與低壓槽相關的對流活動正影響廣東內陸，預料該低壓槽會在明日（26日）靠近沿岸地區，本港將開始受驟雨及狂風雷暴影響。
同時，覆蓋廣東沿岸的高空反氣旋將會減弱，使大氣中層變得較為波動，再配合高空輻散及低層的水汽匯聚，預料周末期間影響珠江口一帶會受雷雨影響，部分地區雨勢較大，但現時各電腦模式對於大驟雨出現的位置及時間仍存在分歧。天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。
隨著副熱帶高壓脊在下周初至中期向西伸展並覆蓋中國東南沿岸，本港驟雨逐漸減少，天色好轉。值得留意的是，一道廣闊低壓槽會在下周中後期影響南海至菲律賓一帶。現時較多電腦模式預測副熱帶高壓脊屆時會持續覆蓋中國東南沿岸，與廣闊低壓槽相關的不穩定天氣主要影響南海中部至越南一帶。然而，個別傳統電腦模式預測廣闊低壓槽上可能有低壓系統進一步發展，是否有熱帶氣旋生成仍有待觀察。
至於本港天氣，受副熱帶高壓脊影響，現時評估下周中期天氣較為穩定，七一假期部分時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱。隨後兩三日的天氣需視乎該廣闊低壓槽的位置及發展，與副熱帶高壓脊的西伸幅度，天文台會密切監察天氣變化。