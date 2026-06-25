天文台料周末有驟雨及雷暴　南海會否有熱帶氣旋生成仍待觀察

【天文台／HKO／雷暴／明天的天氣／打風】受高空反氣旋影響，過去數日廣東沿岸地區天色大致良好及持續酷熱。惟天文台表示，隨著廣東的一道低壓槽靠近沿岸地區，本港明日（26日）天氣漸轉不穩定，周末期間有驟雨及雷暴，部分地區雨勢較大，天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。



下周三（7月1日）是七一回歸紀念日。天文台預計，受副熱帶高壓脊影響，下周初至中期驟雨逐漸減少，天色好轉，七一假期部分時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱。廣闊低壓槽會在下周中後期影響南海至菲律賓一帶，低壓槽上會否有低壓系統進一步發展仍有待觀察。



今日上午8時正的衛星雲圖可見，與低壓槽相關的對流活動正影響廣東內陸，預料該低壓槽會在明日靠近沿岸地區。（天文台圖片）

各電腦模式對於未來數日廣東沿岸地區大驟雨的位置及持續時間仍存在分歧。（天文台圖片）

天文台科學主任（胡灼權、郭于庭、黃家興）今日（25日）發布新一篇題為「七一前後天氣展望」的《天氣隨筆》。文章指，受高空反氣旋影響，過去數日廣東沿岸地區天色大致良好及持續酷熱。不過從今早的衛星圖像可見，與低壓槽相關的對流活動正影響廣東內陸，預料該低壓槽會在明日（26日）靠近沿岸地區，本港將開始受驟雨及狂風雷暴影響。

同時，覆蓋廣東沿岸的高空反氣旋將會減弱，使大氣中層變得較為波動，再配合高空輻散及低層的水汽匯聚，預料周末期間影響珠江口一帶會受雷雨影響，部分地區雨勢較大，但現時各電腦模式對於大驟雨出現的位置及時間仍存在分歧。天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。

電腦模式對於下周中後期廣闊低壓槽的位置及發展，與副熱帶高壓脊的西伸幅仍存在分歧。（天文台圖片）

隨著副熱帶高壓脊在下周初至中期向西伸展並覆蓋中國東南沿岸，本港驟雨逐漸減少，天色好轉。值得留意的是，一道廣闊低壓槽會在下周中後期影響南海至菲律賓一帶。現時較多電腦模式預測副熱帶高壓脊屆時會持續覆蓋中國東南沿岸，與廣闊低壓槽相關的不穩定天氣主要影響南海中部至越南一帶。然而，個別傳統電腦模式預測廣闊低壓槽上可能有低壓系統進一步發展，是否有熱帶氣旋生成仍有待觀察。

至於本港天氣，受副熱帶高壓脊影響，現時評估下周中期天氣較為穩定，七一假期部分時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱。隨後兩三日的天氣需視乎該廣闊低壓槽的位置及發展，與副熱帶高壓脊的西伸幅度，天文台會密切監察天氣變化。