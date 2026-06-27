最新天氣消息｜天文台料低壓槽周日南海北部徘徊 本港有驟雨雷暴
撰文：韋景全
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【天文台／HKO／暴雨警告】一道低壓槽為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，天文台周六（27日)指出，該低壓槽會在周日（28日）繼續於華南沿岸至南海北部徘徊，預測本港大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，部分地區雨勢較大。
▼6月27日 天氣消息▼
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【09:00】天文台取消雷暴警告。
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【07:30】本港以南海域持續有雷雨區發展並逐漸向北移動，預料今早本港部分地區雨勢較大。市民外出時請留意天文台的最新天氣消息，進行戶外活動亦要時刻注意天氣變化。
【06:40】天文台：預料強陣風吹襲大嶼山、香港東部水域、香港島及九龍，提醒市民如果身處室外，要盡快到安全地方躲避。
【06:20】天文台發出特別天氣提示，預料強陣風吹襲大嶼山、香港島及九龍，呼籲市民如果身處室外，要盡快到安全地方躲避。
【05:10】天文台發出特別天氣提示，指本港以南海域持續有雷雨區發展並逐漸向北移動，預料未來兩、三小時本港部分地區雨勢較大，呼籲市民外出時留意天文台的最新天氣消息，進行戶外活動亦要時刻注意天氣變化。
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