打風消息｜熱帶低氣壓入本港800公里範圍 天文台今早發一號風球
撰文：韋景全
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【天文台／HKO／明天的天氣／打風／颱風／一號戒備信號】位於南海中部的熱帶低氣壓周三（7月1日）晚上進入本港800公里範圍內，天文台會在今日（7月2日）早上發出一號戒備信號。
天文台預料該熱帶氣旋會在星期四及星期五（7月2日及3日）大致移向海南島至北部灣一帶，與本港保持400公里或以上的距離。受其影響，本港星期五風勢增強，天氣漸轉不穩定，海有湧浪，狂風驟雨逐漸增多，部分地區雨勢較大。而受地形影響，部分高地可能短暫吹烈風。
▼7月2日天氣消息▼
【00:00】天文台：在周三晚11時，南海熱帶低氣壓集結在西沙之東南偏東約430公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，大致移向海南島一帶。預料今明兩日華南沿岸風勢頗大，天氣漸轉不穩定，有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。
▼7月1日天氣消息▼
7月1日天氣預測
7月3日 (五)｜有幾陣狂風驟雨及雷暴，驟雨逐漸增多，部分地區雨勢較大。
7月4日 (六)｜有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。
7月5日 (日)｜間中有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大。
7月6日 (一)｜有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區驟雨較多。
7月7日 (二)｜間中有驟雨及幾陣狂風雷暴
【21:00】天文台更新特別天氣提示：
位於南海中部的熱帶低氣壓已進入本港800公里範圍內，天文台會在星期四（7月2日）早上發出一號戒備信號。預料該熱帶氣旋會在星期四及星期五（7月2日及3日）大致移向海南島至北部灣一帶，與本港保持400公里或以上的距離。
受其影響，本港星期五風勢增強，天氣漸轉不穩定，海有湧浪，狂風驟雨逐漸增多，部分地區雨勢較大。而受地形影響，部分高地可能短暫吹烈風。隨著該熱帶氣旋在週末期間（7月4日至5日）於華南西部沿岸登陸，本港天氣將逐漸轉為受活躍偏南氣流主導，風勢仍然頗大，間中有驟雨及狂風雷暴。
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