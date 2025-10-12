有片｜南丫島今午一時曾出現水龍捲　天文台講解形成原因

天文台表示，有市民近今午( 12日）下午一時，在南丫島附近目撃水龍捲。據有關圖片，可見南丫島天空烏雲密布，海面上有一條水龍捲高聳入雲。



天文台指，水龍捲是一條快速旋轉、夾雜著水滴的雲柱，由對流雲的底部連接著水面。水龍捲的風速一般較陸地上的龍捲風為低，由於水龍捲有時能將水吸起，亦俗稱為「龍吸水」。



天文台表示，有市民近今午一時，在南丫島附近目撃水龍捲。（天文台Facebook／Kezia Tsang）

天文台今午在Facebook發帖表示，今日接近下午一時，有市民在南丫島附近目撃水龍捲。

有市民出海期間，在南丫島附近拍得水龍捲。（天文台Facebook影片截圖／Kezia Tsang）

翻查資料，水龍捲可分為兩大類型，第一類較為常見的水龍捲，是在相對良好的天氣下發生，和雷暴沒有直接關係，通常發生在快速發展的濃積雲底下，源自對流雲之下沉氣流到達海面後，會向外擴散造成冷外散氣流，在這些冷外散氣流的匯聚區域內，再加上溫暖的海面，便會有利這類水龍捲的形成。

第二類水龍捲的形成機制和特徵則與陸上的龍捲風相同，通常和猛烈雷暴相關，會伴隨著惡劣天氣如大風及冰雹，並有時會在陸上發展之後移至海上，與第一類不同，這類水龍捲在雷暴內由上至下發展，在起初階段會先出現漏斗雲，之後逐漸延伸至地面或海面。

有市民出海期間，在南丫島附近拍得水龍捲。（天文台Facebook影片截圖／Kezia Tsang）

