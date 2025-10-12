有片｜南丫島今午一時曾出現水龍捲 天文台講解形成原因
撰文：林遠航
出版：更新：
天文台表示，有市民近今午( 12日）下午一時，在南丫島附近目撃水龍捲。據有關圖片，可見南丫島天空烏雲密布，海面上有一條水龍捲高聳入雲。
天文台指，水龍捲是一條快速旋轉、夾雜著水滴的雲柱，由對流雲的底部連接著水面。水龍捲的風速一般較陸地上的龍捲風為低，由於水龍捲有時能將水吸起，亦俗稱為「龍吸水」。
天文台今午在Facebook發帖表示，今日接近下午一時，有市民在南丫島附近目撃水龍捲。天文台表示，水龍捲是一條快速旋轉、夾雜水滴的雲柱，從對流雲的底部連接住水面。
翻查資料，水龍捲可分為兩大類型，第一類較為常見的水龍捲，是在相對良好的天氣下發生，和雷暴沒有直接關係，通常發生在快速發展的濃積雲底下，源自對流雲之下沉氣流到達海面後，會向外擴散造成冷外散氣流，在這些冷外散氣流的匯聚區域內，再加上溫暖的海面，便會有利這類水龍捲的形成。
第二類水龍捲的形成機制和特徵則與陸上的龍捲風相同，通常和猛烈雷暴相關，會伴隨著惡劣天氣如大風及冰雹，並有時會在陸上發展之後移至海上，與第一類不同，這類水龍捲在雷暴內由上至下發展，在起初階段會先出現漏斗雲，之後逐漸延伸至地面或海面。
韋帕颱風．有片｜澳門濠尚外牆坍塌 黑沙環酒店泳池現「水龍捲」韋帕10號風球有片｜大澳颶風下海水捲至半空 直擊另類「水龍捲」九月炎熱多雨 熱帶氣旋摩羯成今年首個八號風球 維港首現水龍捲維港水龍捲｜65年來首次 天文台拆解成因：東西風相遇產生水龍捲水龍捲｜林超英指海洋公園纜車遇水龍捲 園方披露當日實際情況水龍捲｜林超英：70年代水龍捲襲海洋公園 纜車拋一拋條纜跳出嚟