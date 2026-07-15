最新天氣｜天文台：7時40分改發紅雨警告　料強陣風吹襲香港

【DSE放榜／天文台／HKO／黃雨】天文台今晨（16日）7時40改發紅色暴雨警告信號，稱暴雨可能影響學校上課時間，家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。天文台並於8時再發特別天氣提示稱，預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。



在此前的7時15分，天文台曾發黃色暴雨警告信號，並於7時33分發出特別天氣提示稱，本港南面繼續有強雷雨區移近，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。市民請保持高度警惕，並留意最新天氣消息。



▼7月16日 天氣消息▼

圖為天文台7月16日清晨07時12分的雷達圖。天文台並於7時15分發出黃色暴雨警告信號，稱香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。。（天文台圖片）

【08:00】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

【07:40】天文台發出紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【07:33】天文台：本港南面繼續有強雷雨區移近，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。市民請保持高度警惕，並留意最新天氣消息

【07:15】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【07:00】天文台：雷暴警告有效時間延長至上午9時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【05:45】天文台：今早的驟雨為本港大部份地區帶來超過20毫米雨量。

【05:19】天文台發出雷暴警告，有效時間至上午7時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

圖為天文台7月16日凌夜03時06分的雷達圖。天文台提示，珠江口一帶持續有雷雨區發展，預料未來數小時本港雨勢有時頗大。（天文台圖片）

【03:40】天文台：未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【02:10】天文台：珠江口一帶持續有雷雨區發展，預料未來數小時本港雨勢有時頗大。市民請留意天氣變化。

▼7月15日 天氣消息▼

天文台7月15日深夜23:24雷達圖顯示，珠江口西部一道雷雨區逐漸東移，逼近本港。（天文台圖片）

【23:30】天文台發特別天氣提示：珠江口一帶持續有雷雨區發展，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。市民應提高警覺。

天文台7月15日下午4時半更新九天天氣預報，料本周後期天氣仍差，7月19日起天色逐漸轉好，「大暑」前後日間酷熱。（天文台圖片）

【19:00】天文台取消雷暴警告。

【18:20】雷暴警告有效時間延長至今晚7時30分，預料新界有幾陣狂風雷暴。

【17:55】天文台：受活躍西南氣流影響，本港未來一兩小時雨勢有時頗大，尤其是新界地區。市民請留意天氣變化。

【17:00】雷暴警告有效時間延長至今日下午6時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

天文台7月15日下午18:00雷達圖顯示，雷雨區集中在北區。（天文台圖片）

7月15日DSE中學文憑試放榜日下大驟雨，中午由灣仔望向中環，IFC國金二期一帶一片矇矓。（夏家朗攝）

7月15日DSE中學文憑試放榜日，上午有大驟雨，在炮台山一帶，不少市民外出都一遮在手。（鄧倩螢攝）

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【15:25】天文台取消黃色暴雨警告信號。雖然暴雨警告已經取消，但珠江口一帶仍有雷雨區發展。請市民繼續留意天文台的最新天氣消息，並警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。

【13:20】雷暴警告有效時間延長至今日下午4時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【13:20】天文台：預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在下午1時10分左右，長洲及青洲分別錄得每小時約80及70公里的強陣風。

【13:07】天文台：預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在下午1時正左右，青洲錄得每小時約70公里的強陣風。

天文台7月15日下午12:54雷達圖顯示，雷雨區持續由南向北橫過本港。（天文台圖片）

【12:45】天文台：預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在下午12時40分左右，長洲錄得每小時約70公里的強陣風。

【12:40】雷暴警告有效時間至下午2時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【10:15】天文台：預料強陣繼續風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在上午10時左右，大澳及青洲分別錄得每小時約80及70公里的強陣風。

【10:05】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

天文台7月15日下午11:12雷達圖顯示，一片大雷雨區由南向北靠近本港。（天文台圖片）

【09:50】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在上午9時45分左右，大澳錄得每小時約80公里的強陣風。

【09:30】未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，呼籲市民提高警覺。

【09:00】天文台：位於本港西南面的雷雨區正逐漸靠近，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大，呼籲市民留意天氣變化。

【08:50】天文台發出雷暴警告，有效時間至上午10時半，預料香港有幾陣狂風雷暴。

未來一兩日天氣不穩定 有驟雨及雷暴

天文台指出，受活躍西南氣流影響，未來一兩日廣東沿岸天氣不穩定，有驟雨及雷暴。隨著高空反氣旋逐漸覆蓋中國東南部，周末至下周初華南沿岸天色較為明朗，但仍有驟雨。其中，周末期間部份時間有陽光，亦有幾陣驟雨，天氣漸轉酷熱。

至下周四均有驟雨 大暑料最高32度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（16日）大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部份地區驟雨較多，最高31度。周五（17日）仍大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，初時部份地區驟雨較多，下午短暫時間有陽光，最高32度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月15日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六至下周二（21日）均部份時間有陽光，有幾陣驟雨。其中，下周日（19日）與下周一（20日）日間酷熱達33度。周六及下周二則最高32度。

下周三（22日）與為二十四節氣「大暑」的下周四（23日），則部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，料介乎28至32度。