打風？｜天文台預測有低壓區於菲律賓發展　下周移向廣東西部

天文台今（18日）預料，一個低壓區可能會在菲律賓以東逐漸發展，但其隨後路徑和強度存在變數，有較大機會於下周後期進入南海中北部，大致移向廣東西部沿岸一帶。



九天天氣預報顯示，下周六及日（25日及26日）吹東至東南風4至5級，離岸及高地間中6級，部份地區驟雨較多及有狂風雷暴。6級為強風，屬3號風球風力。



天文台今日（18日）預測，一個低壓區可能會在菲律賓以東逐漸發展，有較大機會於下周後期進入南海中北部，大致移向廣東西部沿岸一帶。（資料圖片/吳美松攝）

過去一周經歷不斷的狂風暴雨。天文台今日表示，受一道廣闊低壓槽影響，未來一兩日廣東間中有驟雨及雷暴。隨着該低壓槽減弱及高空反氣旋逐漸覆蓋廣東沿岸，下周中後期該區驟雨逐漸減少，華南天色良好，天氣漸轉酷熱。

天文台預計，今晚及明日天氣大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。明日初時部份地區驟雨較多，氣溫介乎27至30度。吹和緩西南風。下星期三驟雨有機會減少，隨後一兩日天氣漸轉酷熱。

天文台未來9日天氣預測。（天文台網頁）

另外，天文台今日（18日）預測，一個低壓區可能會在菲律賓以東逐漸發展，但其隨後路徑和強度存在變數，有較大機會於下周後期進入南海中北部，大致移向廣東西部沿岸一帶。

根據天文台九天天氣預報顯示，周日（19日）至下周二（21日）仍然有驟雨，部份地區有雷暴。下周三（22日）至周五（24日）終於放晴，天氣酷熱，下周五最高氣溫達33度。

下周六（25日）風力增強，吹東至東南風4至5級，離岸及高地間中6級，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後部份地區驟雨較多及有狂風雷暴；周日（26日）大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，同樣吹4至5級東至東南風，離岸及高地不時有6級風。6級為強風，屬3號風球風力。