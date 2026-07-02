打風｜天文台評估周五發3號波 襪濕透怎辦?專家教用水樽1小時全乾

打風｜天文台｜暴雨｜一號戒備信號現正生效！天文台指，一股熱帶低氣壓會逐漸增強，並會在今日大致移向海南島，與本港保持500公里或以上的距離。



天文台預測，本港今日（2日）起將一連九日有驟雨及狂風雷暴。暴雨時外出少不免會弄濕襪子，如果沒帶替換的襪子就有機會要一直濕著雙腳。不但會不舒服，而且一直悶著腳還會滋生細菌，引起香港腳問題。想在辦公室內快速乾襪可以怎樣做？日本氣象協會實測了3種方法最快弄乾襪子，想知哪種方法最有效？即看下文！



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天文台料一連九日有驟雨

天文台表示，現時位於南海中部的熱帶氣旋會在今明兩日，逐漸增強並大致移向海南島至北部灣一帶，華南沿岸風勢頗大，天氣漸轉不穩定，有狂風驟雨及雷暴。

隨著該熱帶氣旋在明日靠近華南沿岸，預料本港離岸及高地風勢會有所增強，天氣漸轉不穩定，狂風驟雨會較多。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度變化、其強風區與珠江口的距離及本地風力情況，評估是否需要在明日（3日）改發三號強風信號。

天文台九天天氣預報。（天文台網站截圖）

日本氣象協會實測3方法快速乾襪

下雨外出時，除了很容易弄濕鞋子外，襪子也會帶連濕透。若果沒有帶替換襪子，就會讓濕襪子一直悶著雙腳，或會滋生細菌從而引起香港腳問題！大家回到辦公室想快速乾襪時，還在把襪子帶到洗手間用乾手機吹嗎？日本氣象協會實測了3種方法去乾襪，包括用毛巾、水樽放熱水、以及用烘乾機，到底哪種方法最有效？

乾襪子方法1：用毛巾包實

測試團隊在室溫24度、相對濕度約65%、通風不良好的室內空間進行測試。他們先把2隻襪子弄濕，然後把將其中一隻襪子用乾毛巾包實，並輕輕擠壓，將襪子的水份轉到毛巾，雖然方法簡單，但可有效減少襪子的水份；另一隻襪子則不做任何事情。

乾襪子方法2：把襪子套在放入了熱水的膠水樽

團隊先在可裝熱水的膠水樽倒入熱水，然後將濕透的襪子套在水樽外，利用水樽內的熱力將襪子的水份蒸發。

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乾襪子方法3：利用烘乾機

團隊使用配備專用熱風導管適配器的被褥烘乾機來烘乾襪子，並利用塑膠瓶作為擋塊，以防止襪子因氣流吹動而移位。

實驗結果：烘乾機最快 但毛巾＋水樽最方便

測試團隊發現，利用毛巾乾襪的方法簡單方便，但要把襪子完全弄乾需時約6.5小時。而倒入熱水在膠水樽的方法中，用30分鐘就可把與瓶身直接接觸的部位幾乎完全弄乾，由於未接觸瓶身的部位仍有濕氣，所以團隊轉動一下襪子，讓它繼續乾燥了30分鐘，故最後共用了1小時把襪子弄乾。而最後利用烘乾機的方法是最快，只需約17分鐘就可以把襪子烘乾。

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團隊表示，雖然用烘乾機的方法是最快速，但礙於工作地點不一定有，而且難隨身攜帶，所以較難使用此方法在外乾襪；反而先用毛巾吸乾襪子的部分水份，再用倒入熱水的膠水樽去乾襪子是最方便的做法。提提大家，最好都是帶對替換的襪子，在濕透時立即更換。

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