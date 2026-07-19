打風｜天文台料熱帶氣旋周末「西登」　AI風烏料成颱風東登汕尾

【打風／天文台／HKO／明天的天氣／低壓區／颱風／熱帶氣旋】天文台今日（19日）表示，一個低壓區可能會在本周中期於菲律賓以東海域逐漸發展，較大可能於本周後期進入南海中北部，大致移向廣東西部沿岸一帶，即料傾向「西登」，屬對本港威脅較大的路線。



目前各個傳統電腦預測及AI人工智能預測仍有較大分歧。其中歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）料會東登福建廈門以南，對本港威脅較小。人工智能預測風烏預測會增強為颱風級或以上，在香港以東約130公里的汕尾登陸；歐洲中期天氣預報中心AIFS及盤古則料會是中型熱帶氣旋在本港以南約300公里掠過，而伏羲則料會打到正，在本港登陸，但屬較細小系統。



一個熱帶氣旋料本周中期於菲律賓以東海域逐漸發展。歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）7月19日的預測顯示，其會掠過呂宋北部進入南海東北部，7月28日在福建廈門以南登陸，即屬威脅較小的「東登」熱帶氣旋。圖為預測7月28日下午2時位置。（天文台地球天氣網頁截圖）

一個熱帶氣旋料本周中期於菲律賓以東海域逐漸發展。AI人工智能預報系統「風烏」7月19日的預測顯示，料會增強為大型熱帶氣旋，接近「打到正」香港，7月26日在本港以東約130公里的汕尾登陸。圖為預測7月26日凌晨2時位置。（天文台地球天氣網頁截圖）

一個熱帶氣旋料本周中期於菲律賓以東海域逐漸發展。歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）的AI人工智能預報系統AIFS在7月19日的預測顯示，料屬較小型熱帶氣旋，周末掠過呂宋北部進入南海北部，7月25日在本港以南約300公里掠過。圖為預測7月25日下午2時位置。（天文台地球天氣網頁截圖）

一個熱帶氣旋料本周中期於菲律賓以東海域逐漸發展。AI人工智能預報系統「盤古」7月19日的預測顯示，料屬中型熱帶氣旋，周末掠過呂宋北部進入南海北部，7月25日在本港以南約300公里掠過，在廣東西部登陸，屬對本港有威脅的「西登」熱帶氣旋。圖為預測7月26日凌晨2時位置。（天文台地球天氣網頁截圖）

一個熱帶氣旋料本周中期於菲律賓以東海域逐漸發展。AI人工智能預報系統「伏羲」7月19日的預測顯示，料會「打到正」香港，7月25日在本港登陸，但屬細小型熱帶氣旋。圖為預測7月25日下午2時位置。（天文台地球天氣網頁截圖）

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明天的天氣：間中有驟雨及雷暴 部分地區雨勢較大

天文台表示，廣闊低壓槽會在未來一兩日為廣東帶來驟雨及雷暴。隨着該低壓槽減弱及副熱帶高壓脊逐漸覆蓋廣東沿岸，本周中後期該區驟雨逐漸減少，漸轉天晴酷熱。

天文台預測明日（20日）吹西南風4級，大致多雲，間中有驟雨及雷暴，部分地區雨勢較大，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）介乎27至30度；周二（21日）吹南至西南風3級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時部分地區雨勢較大及有雷暴，下午部分時間天色明朗，市區氣溫最高31度。

天文台7月19日下午4時半更新九天天氣預報，料本周初至後期天色漸好轉，7月24日酷熱，周末開始受到熱帶氣旋影響。（天文台圖片）

周四「大暑」市區氣溫最高32度 周五酷熱33度

到周三（22日）及周四（23日）二十四節氣「大暑」，均料市區氣溫介乎28至32度，吹南風3級；周三短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，周四部分時間有陽光。天文台料周五（24日）吹東風2至3級，大致天晴，日間酷熱，氣溫介乎28至33度。

天文台7月19日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎26至33度。（天文台圖片）

天文台7月19日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度最高90%至95%。（天文台圖片）

低壓區於菲律賓以東海域逐漸發展 較大機率移入南海中北部

天文台預料一個低壓區可能會在本周中期於菲律賓以東海域逐漸發展，但其隨後路徑和強度存在變數，有較大機率於本周後期進入南海中北部，大致移向廣東西部沿岸一帶。

九天天氣預報顯示，受該低壓系統影響，周六（25日）吹東至東北風4至5級，稍後離岸及高地間中6級；短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後部分地區驟雨較多及有狂風雷暴；市區氣溫回落至介乎27至31度。下周日（26日）吹東南風4至5級，離岸及高地間中6級；大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴；氣溫介乎26至30度。

下周一（27日）天氣仍然惡劣，吹南至東南風4級，間中5級，大致多雲，間中有驟雨及雷暴，氣溫介乎27至30度；下周二（28日）吹東南風4級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，氣溫最高31度。

對比預測本港盛行風向及「西瓜波理論」 料天文台預測熱帶氣旋由本港南面掠過

天文台預測周六至下周二本港盛行風向由東至東北風、轉東南風、再轉南至東南風。根據總結熱帶氣旋集結在特定區域時橫瀾島的盛行風向而製成的「西瓜波理論」（或叫沙灘球理論），可見天文台料該熱帶氣旋會由本港南面掠過，合符「大致移向廣東西部沿岸一帶」的預測。不過暫只預測最高離岸及高地風力間中6級，即3號風球風力。

熱帶氣旋集結在特定區域時橫瀾島的盛行風向。（天文台圖片）

天文台在地球天氣網頁，圖像化多個傳統電腦預測及AI人工智能預測結果。不過有關預測結果由電腦直接轉出，未經科學主任人手調整。

▼7月19日 歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）對菲律賓以東海域熱帶氣旋預測▼



歐洲中期天氣預報中心及AI「風烏」料東登

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）今日預測，該熱帶氣旋會在周末掠過呂宋北部，後進入南海東北部，7月28日在福建廈門以南登陸，即屬對本港威脅較小的「東登」熱帶氣旋。

AI人工智能預報系統「風烏」則料會增強為颱風級，環流巨大，下周日（25日）至下周一（26日）凌晨最接近本港，料周一凌晨在本港東面約130公里的汕尾登陸。

▼7月19日 AI人工智能預報系統「風烏」對菲律賓以東海域熱帶氣旋預測▼



AI人工智能AIFS及「盤古」烞本港以南約300公里掠過後「西登」

不過ECMWF的AI人工智能預報系統AIFS及另一AI預報系統「盤古」的預測相似，均料會是小至中型的熱帶氣旋，在下周日（25日）下午至下周一（26日）凌晨在本港以南約300公里掠過，對本港威脅不太大，與天文台預測「西登」相若。

▼7月19日 ECMWF的AI人工智能預報系統AIFS對菲律賓以東海域熱帶氣旋預測▼



▼7月19日 AI人工智能預報系統「盤古」對菲律賓以東海域熱帶氣旋預測▼



AI預報系統「伏羲」則打到正香港，在下周日中午至下午初時登陸本港，但由於屬細小型熱帶氣旋，對本港威脅不太大。

▼7月19日 AI人工智能預報系統「伏羲」對菲律賓以東海域熱帶氣旋預測▼

