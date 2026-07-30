災害風險集中元朗區　紅十字會倡加強新界北部風險管理意識

香港紅十字會今日（30日）公布「香港災害風險與應對能力地圖2026」研究結果，研究分析本港三類常見的災害，包括颱風、極端酷熱及火災的風險及社區應對能力，識別高風險地區。



研究指出整體災害風險集中於元朗區，其中新田和流浮山都出現在高颱風風險和高酷熱風險的香港地區首5位中。香港紅十字會機構策劃及人道外交主管余凱詩表示，期望可以加強新界北部風險管理意識和防災規劃，特別是正在發展的北部都會區。



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全港14.7%地區屬極高災害風險 是否有臨時性房屋成因素之一

今次研究採用香港政府統計處的 「小規劃統計區 (TPU)」 系統作為風險地圖的基本空間分區單元，並整合了多年的社區服務經驗與前綫數據，包括從天文台、統計署及紅十字會等獲取的數據。

研究採用綜合數據得出結果，而非計算單一事件對該地區造成的損害，統計包含該區是否有臨時性房屋、家庭教育水平及地區社群的狀況等，從而得出不同區域的災害風險評分。研究發現全港14.7%地區屬極高災害風險，主要位於元朗及北區部分地區，其餘主要分布在九龍人口密集地區，例如油麻地、深水埗及土瓜灣及離島區的大澳。

香港紅十字會公布「香港災害風險與應對能力地圖2026」研究結果。（蘇俊希攝）

一半地區同時面對2種或以上高或極高風險災害

余凱詩又指出，全港30.8%地區面對兩種災害風險，而21.8%面對三種災害風險，即超過一半地區同時面對兩種或以上高或極高風險災害。

余提到到近日酷熱天氣情況持續，研究引用天文台去年的數據，發現新界部分地區「熱日」較多，而九龍部分地區持續受「熱夜」影響。當中，新田及古洞錄得熱日103天，紅磡錄得熱夜54天。而較多低收入及教育程度低住戶的地區面臨酷熱問題的比例較高。

余凱詩期望研究能加強新界北部風險管理意識及防災規劃。（蘇俊希攝）

逾七成市民過去一年未曾參與防火演練

另外，余凱詩提到市民對災害的意識較低，火災高風險地區居民防火演練參與率偏低，研究指出逾七成市民過去一年未曾參與防火演練。余補充指現時演練次數不普及，未必見到大規模、跨部門參與式的演練，大眾的熱切程度不高。

余亦提到北區及元朗部分地區距離颱風臨時庇護中心較遠，以全港小規劃統計區颱風避難所的平均距離（888米）為基準，距離較遠地區包括八鄉、沙頭角及船灣和新田。

她又期望研究能加強新界北部風險管理意識及防災規劃，並因應熱日及熱夜分布，強化分區式防暑策略。另外，她建議在火災高風險地區增加防火演練，提高居民參與率及優化颱風臨時庇護中心覆蓋範圍，並持續檢視配套及設備。

楊綺華提出對災害的回應。（蘇俊希攝）

紅十字會促因應惡劣天氣回應風險 善用社區空間

香港紅十字會高級經理（社區備災）楊綺華提出四大紅十字會對災害的回應。楊提及要提升社區的耐熱性，例如向高風險人士派發降溫物資、建立「極端天氣信號觸發機制」，並鼓勵社區夥伴合作，在高風險地區設置臨時休息站。楊又指出善用社區空間，包括非政府機構、商場和教會，期望更多地方可用作應對極端高溫。

楊促推行社區防災備災項目，因防災和備災不能「一刀切」，需要互相配合，期望可作出針對性改善計劃，按照住戶實際需要改善家居，包括安裝通風和降溫設備，另外可以為居民舉辦防災培訓工作坊，並協助居民建立互助小組，加強社會凝聚力。

楊綺華表示，強化惡劣天氣應急服務，期望在惡劣天氣前，預先將應急物資儲備在高風險社區或臨時庇護中心，並在部分社區試行提供應急支援和急救服務；同時要推廣「一站式防災地圖」，即時整合相關數據，協助公眾即時掌握備災資訊。楊另外提及可透過公眾教育及綜合地區支援網絡，改善應對災害的能力。

余凱詩亦強調要留意高風險背後的原因，而非一定硬件上要改善，更多的是軟件上，是指市民自身都要提高防災意識，例如知道災害來臨前，預先到庇護中心，但香港紅十字會經理（策劃及服務發展）鄧宛芯坦言明白部分偏遠地方如八鄉的庇護中心分布較少，居民到庇護中心可能會不方便。