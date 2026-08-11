工作暑熱警告生效　70歲清潔女工每日兩大支水　工作9小時無得休

香港的夏天潮濕且炎熱，近日天文台尖沙咀總部錄得破紀錄高溫36.9度，上水更逼近40度，惟工作暑熱警告依然維持在最低級別的黃色。今早（11日）市區氣溫約為30度，九龍區一個垃圾站的工友們要在無冷氣的休息室用膳，房間的溫度與戶外無異，記者逗留不足一小時，已全身濕透。



有70歲政府外判清潔女工在炎夏每日工作9小時，每日靠兩大支水，減低中暑風險。在黃色工作暑熱警告生效期間，僱主從無安排休息時間，她曾向主管提出希望到休息室喝水，卻因被拒而鬧得不快，又透露長時間在太陽直曬下工作令她頭痛。



清潔工人職工會工會幹事顏烈洲指，現行的《預防工作時中暑指引》非強制性，僱主即使不跟從亦無後果，建議政府修例令指引應具備法律效力，若僱主長期不跟指引行事，當局應考慮是否仍批出承辦商合約。



清潔工要在太陽直曬下工作。（湯致遠攝）

清潔工在垃圾房中工作。（湯致遠攝）

8月9日天文台尖沙咀總部錄得143年來破紀錄氣溫，達到36.9度，而上水更達39.8度，惟工作暑熱警告維持最低的黃色級別。（天文台圖片）

休息室太陽能供電 遇上下雨天 風扇不能運作

上午11時，氣溫約30度，是一眾工友的午飯時間。一間狹小的房間內，坐着6位清潔工人，內裏僅有兩把風扇，吹出來的風都是熱的。工友的休息室無冷氣，但諷刺的是，對出的管工房卻有裝上。記者在內待了不到一小時，便大汗淋漓、全身濕透。

房間的溫度與戶外無異，工友們拿出毛巾來擦汗，慢慢用膳後便回到工作崗位。休息室以太陽能供電，若遇上下雨天，風扇便不能運作。

清潔工休息室以太陽能供電，每當下雨時風扇便不能運作。（湯致遠攝）

停下喝水遭署方人員拍照 續收警告信

年屆70歲的嬌姐（化名）自三年前起任職清潔工，本着「做得咪做」的心態工作下去。天氣炎熱，她說只能透過多飲水來預防中暑，每天要喝兩大支。公司有向工友提供飲水機，但她卻說不敢用，「有泥㗎，嗰啲水好污糟㗎，唔飲得㗎。」

嬌姐每天要工作9小時，除午飯一小時外均無停手。她曾試過停下來喝口水，卻被食環署職員誤以為「偷懶」、拍下照片，因而收到警告信。

炎熱的天氣下，清潔工要在無冷氣的房間休息，十分悶熱。（湯致遠攝）

清潔工要在太陽直曬下工作。（湯致遠攝）

清潔工要在太陽直曬下工作。（湯致遠攝）

黃色工作暑熱警告生效下 公司無安排休息時間

黃色工作暑熱警告生效下，根據指引，中等勞動工作者每工作45分鐘，便可獲15分鐘休息時間，但指引非強制。嬌姐表示，未獲休息安排，主管僅讓她盡快完成工作。她曾在工作期間向主管提出要到休息室飲水，「我話唔得啊，我真係暈㗎啦」，惟不獲准，雙方鬧得不快，「即係話我駁佢嘴。」

3級制工作暑熱警告。

香港暑熱指數對應工作暑熱警告。

嬌姐提到，公司提供的制服不透氣，令她感到十分悶熱。她說，雖無中暑經驗，但工作期間日曬時間長，常令她感到頭痛， 「返到屋企真係唔願郁啦，攞住啲冰水嚟飲。」

清潔工人職工會工會幹事顏烈洲認為政府應修例，令《預防工作時中暑指引》具備法律效力。（湯致遠攝）

工會倡強制化暑熱休息停工指引 不跟從者政府不批承辦商合約

現行的《預防工作時中暑指引》不具備強制性，僱主可根據實際工作環境採取的減暑措施，相應地減少或調整員工在警告生效時的休息時間。

潔工人職工會工會幹事顏烈洲指，若指引無法律要求，「僱主第一時間會問，如果我唔跟有咩後果呢？唔跟原來冇後果嘅，咁佢咪更加會考慮，佢能唔能夠最大化佢嘅利潤。」他認為政府應修例令指引應具備法律效力，若僱主長期不跟指引行事，當局應考慮是否仍批出承辦商合約。

香港婦女勞工協會總幹事胡美蓮認為現行的「工作暑熱警告」系統必需要更改計法。（資料圖片）

回應勞工處長稱研究改善機制 工會：國際已有通用「濕球黑球溫度」

香港婦女勞工協會總幹事胡美蓮表示，現行的「工作暑熱警告」系統必需要更改計法，「噚日( 10日）香港焗死人咁，都仲係黃色。」對於勞工處處長許澤森今早（11日）於電台指正與天文台積極商討改善機制，她認為國際上已有一套通用的「濕球黑球溫度」（WBGT）標準，認為處方可直接採納，「咁佢𠵱家仍然唔採納，講唔返點解唔參考，但就話重新研究，𠵱嗰喺一個推搪，完全係一個不負責任嘅推搪。」