工傷制度沒排斥中暑？工會批制度嚴苛　遺孀：夫中暑亡　僱主拒賠

撰文：任葆穎
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本港近日出現破紀錄高溫，周日（9日）上水更高達39.8℃，坊界關注戶外工作者的職業安全。雖然勞工處處許澤森表明工傷法律制度並沒有排斥中暑，惟工權會批評制度嚴苛，過度強調要「完全及直接由工作引起」，一旦個案夾雜個人健康因素，就會忽視暑熱作為誘發原因，令索償困難重重。

工權會在社交平台發布一段工傷遺屬的訪問錄音，陳太（化名）的丈夫去年在地盤高溫下工作時中暑暈倒，不幸送院後離世，事發當日地盤的最高溫度高達39至40度。即使死因報告已列出「中暑」為死因之一，但因同時提到個人身體狀況，僱主拒絕賠償。陳太正尋求法律援助，稱只求為丈夫爭取一個公道交代。

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中暑死亡索償工傷難　須證與工作具單一關係　議員倡設支援基金工作暑熱警告失衡只黃沒有紅　勞工處長答為什麼：我哋都好多問號勞工處檢討暑熱警告　研異常高溫啟動更高級警告　或下調觸發門檻

遺孀陳太：事發當日地盤最高溫度高達39至40度

工權會在Faceboook發布一段工傷遺屬的訪問錄音，陳太（化名）的丈夫去年在地盤高溫下工作時中暑暈倒，事發當日地盤的最高溫度高達39至40度，及後須留醫深切治療部，並須洗血降溫。惟完成洗血後，血液受到細菌感染，亦無法降溫，一夜之間心臟停頓，不幸離世，「連我自己都見不到先最後一面，好突然。」

陳太（化名）接受工權會訪問，訴說丈夫在地盤工作時中暑死亡，僱主佢賠償。（工權會Facebook截圖）
陳太（化名）接受工權會訪問，訴說丈夫在地盤工作時中暑死亡，僱主佢賠償。（工權會Facebook截圖）
陳太（化名）接受工權會訪問，訴說丈夫在地盤工作時中暑死亡，僱主佢賠償。（工權會Facebook截圖）
陳太（化名）接受工權會訪問，訴說丈夫在地盤工作時中暑死亡，僱主佢賠償。（工權會Facebook截圖）

死因報告列「中暑」為死因之一　陳太：僱主拒絕賠償

陳太表示，即使死因報告已列出「中暑」為死因之一，但因同時提到個人身體狀況，僱主拒絕賠償。陳太坦言不熟悉法例，如今只能尋求法律援助，只求為離世的丈夫爭取一個公道交代。

陳太（化名）接受工權會訪問，訴說丈夫在地盤工作時中暑死亡，僱主佢賠償。（工權會Facebook截圖）
陳太（化名）接受工權會訪問，訴說丈夫在地盤工作時中暑死亡，僱主佢賠償。（工權會Facebook截圖）
陳太（化名）接受工權會訪問，訴說丈夫在地盤工作時中暑死亡，僱主佢賠償。（工權會Facebook截圖）

工權會：個案絕非孤例　須證「完全及直接由工作引起」

工權會表示，陳太的個案絕非孤例。對於勞工處處長稱現有工傷制度「沒有排斥中暑」，工會實際經驗是，現行工傷認定過於嚴苛，過度強調「完全及直接由工作引起」。一旦個案夾雜個人健康因素，就會忽視暑熱作為誘發原因，令索償困難重重。如果不突破這種僵化的單一因果模式，中暑可索償只能是「紙上談兵」。

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