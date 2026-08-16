打風？天文台料周一起7日有雷暴　中央氣象台：10日內有2氣旋生成

【打風／低壓區／天文台／HKO／熱帶低氣壓／熱帶氣旋／明天的天氣】天文台今日（16日）表示，一道廣闊低壓槽會在隨後一兩日影響南海北部至台灣以東海域，受該廣闊低壓槽與中國東南部的高壓脊共同影響，本周中期廣東沿岸風勢較大，九天天氣預報顯示，料周三（19日）至周四（20日）初時高地風力間中達6級。



天文台指低壓槽上可能有低壓區存在，屆時南海北部的海水較暖，天文台日前指假如較弱的垂直風切變及高空輻散等條件配合，低壓區有可能進一步發展，並可能在南海及東海同時出現兩個低壓區。是否打風還是未知之數，不過天文台預測由周一（17日）稍後起一連七日，本港有雷暴至狂風雷暴，周五及周六（21日及22日）部分地區驟雨較多。



內地中央氣象台今日在中期天氣預報中就指，預測未來十日西北太平洋和南海將有兩個熱帶氣旋生成，由8月16日至25日間，包括香港在內的廣西、廣東、福建沿岸及台灣，累計雨量將有100至250毫米。



▼2026年7月26日 8號風球下尖沙咀海旁▼



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▼天文台預測一連七日有雷暴至狂風雷暴▼

8月17日 (一)：稍後部分地區雨勢較大及有狂風雷暴

8月18日 (二)：有幾陣驟雨及雷暴

8月19日 (三)：有幾陣驟雨及狂風雷暴

8月20日 (四)：有幾陣驟雨及雷暴

8月21日 (五)：有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區驟雨較多

8月22日 (六)：有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區驟雨較多

8月23日 (日)：有幾陣驟雨及雷暴



明天的天氣：部分時間有陽光 稍後部分地區有狂風雷暴

今日（16日）廣東沿岸風勢微弱，該區天氣普遍晴朗，本港今日下午各區氣溫普遍上升至34度左右。天文台表示，廣東明日（17日）風勢仍然微弱，天氣酷熱，而高溫觸發的雷雨會影響該區，預測部分時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱，稍後部分地區雨勢較大及有狂風雷暴，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）介乎28至33度。

▼8月11日 天氣極端酷熱▼



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廣闊低壓槽遇中國東南部高壓脊 本周中期廣東沿岸風勢較大

天文台預測一道廣闊低壓槽會在隨後一兩日影響南海北部至台灣以東海域。受該廣闊低壓槽與中國東南部的高壓脊共同影響，本周中期廣東沿岸風勢較大；低壓槽上可能有低壓區存在，受該低壓系統影響，預料本周中後期華南沿岸及南海北部天氣不穩定，該區有驟雨及狂風雷暴。

天文台8月16日下午4時半更新九天天氣預報，預測8月17日起一連數日有雷暴。(天文台圖片)

周二起風 罕有夏季吹東北風 周三至周四初時高地風力達6級

天文台預測周二（18日）吹東至東北風3至4級，稍後離岸及高地5級，在夏季罕有吹東北風，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。下午短暫時間有陽光；周三（19日）吹東風4至5級，高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，日間部分時間天色明朗；周四吹東至東南風4至5級，初時高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，日間部分時間天色明朗。

氣溫方面，料周二至周四每日市區介乎27至32度。

天文台8月16日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎27至33度。(天文台圖片)

天文台8月16日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九相對濕度每日最高90%至95%。(天文台圖片)

周五及周六有幾陣驟雨及狂風雷暴

天文台預測周五（21日）吹東至東南風4至5級，大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區驟雨較多；到周六（22日）吹南風4級，離岸間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區驟雨較多。

下周日（23日）吹南風4級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴；到周一（24日）吹南至東南風4級，大致多雲，有幾陣驟雨；周二（25日）吹東南風4級，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。周五至下周二市區氣溫每日料介乎27至31度，下周二介乎28至32度。

天文台8月14日天氣隨筆指出，電腦模式之間對於南海及東海的低壓區預測仍存在分歧。（天文台圖片）

廣闊低壓槽或存在低壓區 天文台：2條件配合將成熱帶氣旋

天文台在預報中提及低壓槽上可能有低壓區存在，科學主任上周五（14日）在天氣隨筆專欄中發表題為《持續高溫過後的不穩定天氣》文章，指出南海北部的海水較暖，假如較弱的垂直風切變及高空輻散等條件配合，低壓區有可能進一步發展，惟現時各電腦模式對於低壓區的預測仍存在分歧

有預測可能在南海及東海各有一個低壓區發展，文章指兩個低壓區會互相爭奪有利其發展的大氣及海洋能量資源，影響其最終強度。倘若東海的潛在熱帶氣旋較強或與南海的低壓系統距離較近，其引導氣流亦可能會將南海的較弱系統帶往東北方向移動，為南海北部的天氣增添變數。