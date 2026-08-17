酷熱天氣｜今日最高約33度　稍後部份地區雨勢較大及有狂風雷暴

酷熱天氣警告仍然生效。天文台今晨（8月17日）指出，廣東風勢微弱。同時驟雨正影響內陸地區。天文台預測，本港今日部份時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱，最高氣溫約33度，稍後部份地區雨勢較大及有狂風雷暴；吹微風。天文台展望，未來兩三日風勢較大，天氣漸轉不穩定。



圖為截至8月17日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼8月10日 本港氣溫破紀錄▼



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本周中後期天氣不穩定

天文台指出，廣東今日風勢微弱，天氣酷熱，而高溫觸發的雷雨會影響該區。一道廣闊低壓槽會在未來一兩日影響南海北部至台灣以東海域。受該廣闊低壓槽與中國東南部的高壓脊共同影響，本周中期廣東沿岸風勢較大。

此外，低壓槽上可能有低壓區存在。受該低壓系統影響，預料本周中後期華南沿岸及南海北部天氣不穩定，該區有驟雨及狂風雷暴。

▼7月26日 8號風球下尖沙咀海旁▼



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未來8天均有驟雨 「七夕」有狂風雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（18日）至下周日（23日）均大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。明日至周四（20日）均最高32度，其中周三（19日）的「七夕」料有狂風雷暴。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月17日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

天文台預測，本港今日（8月17日）部份時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱，最高氣溫約33度，稍後部份地區雨勢較大及有狂風雷暴。（李家傑攝）

周五（21日）及周六（22日）均最高31度，同樣大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴。下周日（23日）為二十四節氣的「處暑」，仍有幾陣驟雨及雷暴，最高31度。

下周一（24日）仍大致多雲，有幾陣驟雨，料介乎27至31度。下周二（25日）短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，最高氣溫32度。