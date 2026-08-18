最新天氣消息｜天文台周二有驟雨狂風雷暴　初時部分地區驟雨較多

【打風／低壓區／天文台／HKO／熱帶低氣壓／熱帶氣旋／明天的天氣】天文台指一道廣闊低壓槽會在未來數日影響南海北部至呂宋以東海域，預測今日（18日，星期二）有幾陣驟雨及狂風雷暴，初時部分地區驟雨較多。



▼天文台預測一連九日有雷暴或有雨▼

8月18日 (二)：有幾陣驟雨及狂風雷暴。初時部分地區驟雨較多。

8月19日 (三)：有幾陣驟雨及狂風雷暴。

8月20日 (四)：有幾陣驟雨。

8月21日 (五)：有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區驟雨較多。

8月22日 (六)：間中有驟雨及狂風雷暴。

8月23日 (日)：間中有驟雨及狂風雷暴。

8月24日 (一)：有幾陣驟雨。

8月25日 (二)：有幾陣驟雨。

8月26日 (三)：有一兩陣驟雨。



▼8月18日天氣▼

【00:45】天文台指廣東周一風勢微弱，天氣酷熱，而高溫觸發的雷雨亦影響該區。本港大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。初時短暫時間有陽光及酷熱。中午前後部分地區雨勢較大，並錄得超過30毫米雨量。

8月17日各區累積雨量。中午前後部分地區雨勢較大，並錄得超過30毫米雨量。(天文台圖片)

天文台8月17日上午更新九天天氣預報，料未來九日有雨，其中數日狂風雷暴。（天文台圖片）

▼8月17日天氣▼

▼2026年7月26日 8號風球下尖沙咀海旁▼



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【12:55】天文台特別天氣提示：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【12:00】天文台特別天氣提示：高溫觸發的雷雨正影響本港，預料未來數小時本港部份地區雨勢較大及有狂風雷暴。

天文台預測本港今日大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部份地區雨勢較大，而下午短暫時間有陽光及酷熱。吹微風。