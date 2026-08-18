最新天氣｜天文台稱今有幾陣驟雨雷暴　曾料初時部份地區驟雨較多

【打風／低壓區／天文台／HKO／熱帶低氣壓／熱帶氣旋／明天的天氣】天文台周二（8月18日）清晨5時45分指出，一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴，料本港地區今日大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。天文台於4時45分仍預測，本港今日有幾陣驟雨及狂風雷暴，初時部份地區驟雨較多。



▼天文台預測一連九日有雷暴或有雨▼

8月18日 (二)：有幾陣驟雨及狂風雷暴。初時部份地區驟雨較多。

8月19日 (三)：有幾陣驟雨及狂風雷暴。

8月20日 (四)：有幾陣驟雨。

8月21日 (五)：有幾陣驟雨及狂風雷暴，部份地區驟雨較多。

8月22日 (六)：間中有驟雨及狂風雷暴。

8月23日 (日)：間中有驟雨及狂風雷暴。

8月24日 (一)：有幾陣驟雨。

8月25日 (二)：有幾陣驟雨。

8月26日 (三)：有一兩陣驟雨。



▼8月18日天氣▼

【05:45】天文台預測，本港地區今日大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。下午短暫時間有陽光，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。天文台展望，未來一兩日風勢較大，有幾陣驟雨。接近周末天氣漸轉不穩定。

【04:45】天文台預測，本港地區今日大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴。初時部份地區驟雨較多。下午短暫時間有陽光，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。

【00:45】天文台指廣東周一風勢微弱，天氣酷熱，而高溫觸發的雷雨亦影響該區。本港大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。初時短暫時間有陽光及酷熱。中午前後部份地區雨勢較大，並錄得超過30毫米雨量。

8月17日各區累積雨量。中午前後部份地區雨勢較大，並錄得超過30毫米雨量。(天文台圖片)

天文台8月17日上午更新九天天氣預報，料未來九日有雨，其中數日狂風雷暴。（天文台圖片）

▼8月17日天氣▼

▼2026年7月26日 8號風球下尖沙咀海旁▼



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【12:55】天文台特別天氣提示：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【12:00】天文台特別天氣提示：高溫觸發的雷雨正影響本港，預料未來數小時本港部份地區雨勢較大及有狂風雷暴。

天文台預測本港今日大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部份地區雨勢較大，而下午短暫時間有陽光及酷熱。吹微風。