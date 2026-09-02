沙德爾風球最新｜天文台：一號風球今維持　周五周六評須否發3號

【打風／沙德爾／天文台／HKO／一號戒備信號／3號風球／暴雨／黃雨】沙德爾周增強為熱帶風暴，天文台今日（2日）清晨表示，沙德爾今早採取東北路徑，橫過南海東北部，與本港距離逐漸增加。受沙德爾與東北季候風的共同影響，本港離岸及高地間中吹強風。預料一號戒備信號會在今日餘下時間維持。天文台指，沙德爾在星期五至星期六（9月4至5日）左右再度靠近珠江口一帶，其強度存在相當大變數，天文台會密切監察沙德爾的動向，評估其接近珠江口時是否需要改發三號強風信號。



▼9月2日 天氣消息▼

熱帶氣旋沙德爾9月1日為熱帶低氣壓至熱帶風暴級別，集結在香港東南約200公里。（Tropical Tidbits圖片）

沙德爾增強為熱帶風暴，9月2日凌晨0時集結在香港之東南約240公里，中心附近最高持續風速每小時65公里。天文台料沙德爾會在9月2日橫過南海北部，逐漸靠近廣東東部沿岸。（天文台圖片）

天文台9月2日凌晨0時更新熱帶風暴沙德爾預測移動路徑，料會在9月3日至4日在汕頭南面海域掉頭，「回馬槍」向西移動，並減弱為熱帶低氣壓，9月6日深夜移至本港天文台以東約140公里的汕尾以南近海，中心附近最高持續風速每小時45里。(天文台圖片)

天文台9月2日凌晨0時更新熱帶風暴沙德爾預測位置和強度。（天文台圖片）

【07:45】天文台：沙德爾今早採取東北路徑，橫過南海東北部，與本港距離逐漸增加。受沙德爾與東北季候風的共同影響，本港離岸及高地間中吹強風。預料一號戒備信號會在今日餘下時間維持。

按照現時預測，沙德爾今晚至明日（9月3日）初時會在南海東北部徘徊，隨後有較大機會轉向偏西方向移動，掠過廣東東部沿岸，並在星期五至星期六（9月4至5日）左右再度靠近珠江口一帶，屆時其強度存在相當大變數。

天文台會密切監察沙德爾的動向，評估其接近珠江口時是否需要改發三號強風信號。市民請繼續留意天文台的最新天氣消息。

【04:45】天文台：晚間沙德爾在本港東南面200公里外掠過，其外圍雨帶繼續影響廣東沿岸。預料沙德爾會在今日靠近廣東東部沿岸。受沙德爾與東北季候風的共同影響，本港離岸及高地間中吹強風。

除非沙德爾顯著增強及其相關的強風區更為接近珠江口一帶，否則本港普遍吹強風的機會不大，今日需要改發三號強風信號的機會較低。預料一號戒備信號會在今早維持。

按照現時預測，沙德爾會在明日（9月3日）於南海東北部及廣東東部沿岸一帶徘徊，而隨後路徑及強度存在相當大變數，預料熱帶氣旋警告信號可能需要維持至本周後期，市民請繼續留意天文台的最新天氣消息。

【01:45】天文台：沙德爾正在本港東南面約200公里外掠過，其外圍雨帶為廣東沿岸帶來狂風驟雨及雷暴。預料沙德爾會在星期三（9月2日）靠近廣東東部沿岸。受沙德爾與東北季候風的共同影響，本港離岸及高地間中吹強風。

除非沙德爾顯著增強及其相關的強風區更為接近珠江口一帶，否則本港普遍吹強風的機會不大，星期三需要改發三號強風信號的機會較低。預料一號戒備信號會在星期三早上維持。

按照現時預測，沙德爾會在星期四（9月3日）於南海東北部及廣東東部沿岸一帶徘徊，而隨後路徑及強度存在相當大變數，預料熱帶氣旋警告信號可能需要維持至本周後期，市民請繼續留意天文台的最新天氣消息。

【00:00】熱帶氣旋沙德爾昨日橫過南海北部，其外圍雨帶影響廣東沿岸。本港昨日間中有狂風驟雨，部份地區雨勢較大及有雷暴，各區普遍錄得約20毫米雨量，而新界東的雨量更超過40毫米，預料沙德爾會在明日於南海東北部及廣東東部沿岸一帶徘徊，而隨後路徑及強度存在變數。

此外，位於菲律賓以東之西北太平洋的低壓區昨日增強為熱帶低氣壓，內地、台灣及日本列為熱帶風暴，故命名為科羅旺。在昨晚11時，科羅旺集結在沖繩島之東南約680公里，預料向東北緩慢移動，移向琉球群島一帶。

天文台9月2日凌晨0時更新九天天氣預報，預測本周中後期有驟雨，周末起天色漸好轉。（天文台圖片）

▼9月1日 天氣消息▼

【23:45】天文台指熱帶低氣壓沙德爾已增強為熱帶風暴，集結在香港之東南約240公里，預料向東北移動，時速約14公里，橫過南海北部。

天文台預料沙德爾會在星期三（9月2日）靠近廣東東部沿岸。受沙德爾與東北季候風的共同影響，本港離岸及高地間中吹強風。除非沙德爾進一步顯著增強及其相關的強風區更為接近珠江口一帶，否則本港普遍吹強風的機率不大，星期三需要改發三號強風信號的機會較低。預料一號戒備信號會在星期三早上維持。

天文台指按照現時預測，沙德爾會在星期四（9月3日）於南海東北部及廣東東部沿岸一帶徘徊，而隨後路徑及強度存在相當大變數，預料熱帶氣旋警告信號可能需要維持至本周後期。

熱帶低氣壓沙德爾9月1日16時集結在香港之東南偏南約250公里，中心附近最高持續風速每小時55公里。天文台料沙德爾會在今明兩日以偏東方向橫過南海北部，逐漸靠近廣東東部沿岸。（天文台圖片）

【19:50】天文台發出雷暴警告，有效時間至今晚10時正，預料香港有局部地區狂風雷暴

【15:55】沙德爾正在本港東南約200公里外掠過，預料會在今晚至明日（9月2日）靠近廣東東部沿岸並逐漸增強，其外圍雨帶會為本港帶來狂風驟雨。受沙德爾與東北季候風的共同影響，本港離岸及高地會間中吹強風。

天文台指除非沙德爾顯著增強及其相關的強風區更為接近珠江口一帶，否則本港普遍吹強風的機會不大，今明兩日需要改發三號強風信號的機率較低。預料一號戒備信號會在今日餘下時間及明早維持。

【13:45】天文台：受沙德爾與東北季候風的共同影響，本港吹和緩至清勁偏北風，離岸及高地間中吹強風。由於受地形屏蔽，今日日間本港普遍吹強風的機會不大，一號戒備信號會至少維持至下午6時。

預料沙德爾會在下午稍後於本港東南約200公里外掠過，隨後在今晚至明日（9月2日）逐漸增強並靠近廣東東部沿岸，本港風力會逐步上升，天文台會視乎沙德爾的強度、其相關的強風區與珠江口的距離，以及本地風力變化，評估屆時是否需要改發三號強風信號。

【11:45】天文台：受沙德爾與東北季候風的共同影響，本港正普遍吹和緩至清勁偏北風，離岸間中吹強風。由於受地形屏蔽，今日日間本港普遍吹強風的機會不大，一號戒備信號會至少維持至下午6時。

預料沙德爾會在下午稍後於本港東南約200公里外掠過，隨後在今晚至明日（9月2日）逐漸增強並靠近廣東東部沿岸，本港風力會逐步上升，天文台會視乎沙德爾的強度、其相關的強風區與珠江口的距離，以及本地風力變化，評估屆時是否需要改發三號強風信號。

【07:45】天文台：受沙德爾與東北季候風的共同影響，本港正普遍吹偏北風。由於受地形屏蔽，今日日間本港普遍吹強風的機會不大，一號戒備信號會至少維持至下午6時。

預料沙德爾會在下午稍後於本港東南約200公里外掠過，隨後在今晚至明日（9月2日）逐漸增強並靠近廣東東部沿岸，本港風力會逐步上升，天文台會視乎沙德爾的強度、其相關的強風區與珠江口的距離，以及本地風力變化，評估屆時是否需要改發三號強風信號。

與沙德爾相關的外圍雨帶正影響南海北部及廣東沿岸，預料今日本港部份地區雨勢較大及有狂風雷暴，市民請留意天文台的最新天氣消息。

熱帶低氣壓沙德爾9月1日凌晨0時集結在香港之西南偏南約420公里，中心附近最高持續風速每小時45公里。沙德爾會在今明兩日以偏東方向橫過南海北部，逐漸靠近廣東東部沿岸。（天文台圖片）

【04:45】天文台：受沙德爾與東北季候風的共同影響，本港正普遍吹偏北風。受地形屏蔽，今早本港普遍吹強風的機會不大，一號戒備信號會至少維持至中午12時。

隨著沙德爾在今午至明日（2日）靠近廣東東部沿岸並逐漸增強，預料本港風力會逐步上升。天文台會視乎沙德爾的強度、其相關的強風區與珠江口的距離，以及本地風力變化，評估屆時是否需要改發三號強風信號。

預料今日本港部份地區雨勢較大，市民出門上學上班前請留意天文台的最新天氣消息。

【02:35】原先登陸浙江、逐漸減弱的颱風「沙德爾」，戲劇性「翻生」再度來襲。天文台前台長林超英也形容沙德爾詭異，稱從事氣象生涯40年，想不起有這樣的熱帶氣旋，直指天氣高深莫測。

林超英於社交平台發布沙德爾的預測位置圖。（林超英Facebook圖片）

【01:45】天文台：受沙德爾與東北季候風的共同影響，本港正普遍吹偏北風。受地形屏蔽，今日（9月1日）早上本港普遍吹強風的機會不大，一號戒備信號會至少維持至星期二中午12時。

隨著沙德爾在今日下午至明日（2日）靠近廣東東部沿岸並逐漸增強，預料本港風力會逐步上升。天文台會視乎沙德爾的強度、其相關的強風區與珠江口的距離，以及本地風力變化，評估屆時是否需要改發三號強風信號。

預料今日本港部份地區雨勢較大，市民出門上學上班前請留意天文台的最新天氣消息。

【00:00】熱帶低氣壓沙德爾集結在香港之西南偏南約420公里，預料向東或東北偏東移動，時速約22公里，橫過南海北部。今日（9月1日）早上本港普遍吹強風的機率不大，一號戒備信號會至少維持至中午12時。

隨著沙德爾在今日下午至星期三（9月2日）靠近廣東東部沿岸並逐漸增強，預料本港風力會逐步上升。天文台會視乎沙德爾的強度、其相關的強風區與珠江口的距離，以及本地風力變化，評估屆時是否需要改發三號強風信號。

▼8月31日 天氣消息▼

深圳氣象台的預測移動路徑圖顯示，熱帶氣旋沙德爾「回馬槍」移向廣東東部。沙德爾由8月19日生成後，至8月31日已「游走」近兩星期。（深圳氣象台圖片）

【22:10】天文台取消雷暴警告。

【20:35】雷暴警告有效時間延長至晚11時正，預料香港有局部地區狂風雷暴。

路徑圖見沙德爾回馬槍再回馬槍。(天文台圖片)

熱帶低氣壓沙德爾8月31日17時集結在香港之西南約530公里，中心附近最高持續風速每小時45公里。(天文台圖片)

【18:35】雷暴警告有效時間延長至今晚9時正，預料香港有局部地區狂風雷暴。

【18:13】天文台表示，在下午6時，沙德爾集結在香港之西南約520公里，預料向東或東北偏東移動，時速約22公里，橫過南海北部。受沙德爾與東北季候風的共同影響，本港正普遍吹偏北風。受地形屏蔽，今晚及明早本港普遍吹強風的機會不大，一號戒備信號會至少維持至明日（9月1日）中午12時。

隨著沙德爾在明日下午至星期三（9月2日）靠近廣東東部沿岸並逐漸增強，預料本港風力會逐步上升。天文台會視乎沙德爾的強度、其相關的強風區與珠江口的距離，以及本地風力變化，評估屆時是否需要改發三號強風信號。

【18:10】天文台發出一號風球，表示有一熱帶氣旋在香港約800公里內，可能影響本港。 請在計劃活動時考慮天氣的轉變，並注意離岸海域可能有強風。

【17:45】天文台沙德爾的殘餘已在海南島東南沿岸海域再度增強為熱帶低氣壓。天文台會在下午6時10分發出一號戒備信號。

天文台預料沙德爾會在明日至星期三（9月1及2日）橫過南海北部，並逐漸靠近廣東東部沿岸。受沙德爾與東北季候風的共同影響，本港明日下午至星期三風勢較大，天文台會密切監測其動向及本港風力變化，評估屆時是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。 預料明日本港部份地區雨勢較大，市民出門上學上班前請留意天文台的最新天氣消息。

天文台8月31日17:30的雷達圖顯示，雷雨區正由東北向西南橫過本港。（天文台圖片）

【17:07】天文台發出雷暴警告，有效時間至今晚7時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【16:15】天文台：沙德爾的殘餘正橫過海南島東南沿岸一帶，並預料會在短期內再度增強為熱帶低氣壓。天文台會在下午6時10分發出一號戒備信號。

預料沙德爾會在明日至星期三（9月1及2日）橫過南海北部，並逐漸靠近廣東東部沿岸。受沙德爾與東北季候風的共同影響，本港明日下午至星期三風勢較大，天文台會密切監測其動向及本港風力變化，評估屆時是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。預料明日本港部份地區雨勢較大，市民出門上學上班前應留意天文台的最新天氣消息。

天文台8月31日12:06的雷達圖顯示，有雷雨區正由北向南移近本港。（天文台圖片）

【14:25】天文台取消雷暴警告。

【14:05】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【12:35】雷暴警告延長至下午3時。

【12:25】天文台發出黃色暴雨警告信號。

【12:15】天文台：短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【12:00】天文台：與廣闊低壓槽相關的雷雨區正影響珠江口一帶，預料未來一兩小時本港部份地區雨勢較大。

【11:30】分發出雷暴警告，有效時間至今日下午1時30分，預料香港有局部地區狂風雷暴。

8月31日中午將軍澳開始下雨，雨勢漸漸加大。

8月31日中午將軍澳開始下雨，雨勢漸漸加大。

原熱帶氣旋沙德爾的殘餘8月31日正為雷州半島至海南島一帶帶來不穩定天氣。天文台上午8時20分發出考慮發出一號風球預警。(天文台Facebook圖片）

【08:20】天文台特別天氣提示：指沙德爾的殘餘正為雷州半島至海南島一帶帶來不穩定天氣。按照現時預測，沙德爾的殘餘會在今日黃昏前後移向海南島東南沿岸一帶，並逐漸增強為熱帶低氣壓。天文台會視乎其發展及與本港的距離，屆時考慮發出一號戒備信號。

天文台又預料該低壓系統會在明日至星期三（9月1及2日）橫過南海北部，並逐漸靠近廣東東部沿岸。受其與東北季候風的共同影響，本港明日日間至星期三風勢較大，天文台會密切監測其動向及本港風力變化，評估是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號，又預料明日本港部份地區驟雨較多及有狂風雷暴。

日本氣象廳8月31日當地時間13時15分更新原熱帶氣旋「沙德爾」預測移動路徑圖，料將在9月1日回馬槍向東北移動，在香港以南約200公里掠過。（日本氣象廳圖片）

台灣中央氣象署8月31日早上8時更新原熱帶氣旋「沙德爾」預測移動路徑圖，料將在9月1日回馬槍向東北移動，晚上在香港以南約200公里掠過，9月4日在潮州一帶登陸。（日本氣象廳圖片）

天文台8月31日早上11時半更新九天天氣預報，料未來一周主要吹北風。（天文台圖片）

天文台8月31日早上11時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎25至32度。（天文台圖片）