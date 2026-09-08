天氣｜酷熱天氣警告生效　今日大致天晴　市區最高約33度

天文台於今日（9月8日）上午6時45分發出酷熱天氣警告。天文台指出，廣東沿岸風勢微弱，天色大致良好，預測本港今日大致天晴。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹微風。天文台展望，未來兩三日部份時間有陽光，亦有一兩陣驟雨。周末期間風勢較大，有幾陣驟雨。



圖為截至9月8日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

低壓區南海中部逐漸發展 周末期間風勢較大有驟雨

天文台指出，廣東今日風勢微弱，天氣酷熱。預料東北季候風會在明日至本周後期影響華南。

而一個廣闊低壓區在本周後期於南海中部逐漸發展，並大致移向海南島一帶。受其與東北季候風的共同影響，周末期間廣東沿岸風勢較大，有幾陣驟雨。

此外，熱帶氣旋科羅旺會在今明兩日移向日本四國至本州一帶，並逐漸演變為溫帶氣旋。在上午5時，科羅旺集結在鹿兒島之東南約290公里，預料向北移動，時速約18公里。

▼2026年8月19日 廣闊低壓區為本港帶來偏東強風▼



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周五日間乾燥 周六、周日有雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（9日）至周五（11日）均部份時間有陽光，其中周三及周四（10日）有一兩陣驟雨，最高均31度。周五初時局部地區有驟雨，日間乾燥，最高氣溫32度，相對濕度最低50%。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月7日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六（12日）至下周三（16日）均大致多雲，有幾陣驟雨，最高氣溫均為30度，最低介乎25至26度。其中，周六及下周日（13日）有幾陣驟雨及雷暴，下周一（14日）至下周三均日間短暫時間有陽光。