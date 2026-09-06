【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／路徑／打風／熱帶氣旋】本星期打風？下星期打風？3大AI天氣預測模式風烏、伏羲及盤古，以及傳統歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）都預測，本星期後期南海會有熱帶氣旋形成，並在本港西南400公里範圍內徘徊，隨後穿過海南島移往越南，但各天氣模式預測的熱帶氣旋路徑與強度略有不同。



而本港天文台預測，一個廣闊低壓區可能在本星期後期於南海中部逐漸發展，為該區帶來不穩定天氣。



3大AI天氣預測模式風烏、伏羲及盤古，以及傳統歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）都預測，本星期後期南海會有熱帶氣旋形成，並在本港西南400公里範圍內徘徊。（AI天氣模式風烏）

3大AI預測颱風南海形成！香港400公里內徘徊

AI天氣模式風烏預測，9月10日至9月12日（星期四到星期六）南海會有熱帶氣旋形成，並進入本港400公里範圍，慢慢往西面移動，9月12日至9月13日穿過海南島，9月14日在越南登陸。

即看風烏最新颱風路徑預測▼▼▼

AI天氣模式風烏預測，9月10日至9月12日（星期四到星期六）南海會有熱帶氣旋形成，並進入本港400公里範圍，慢慢往西面移動。（AI天氣模式風烏）

AI天氣模式風烏預測，9月10日至9月12日（星期四到星期六）南海會有熱帶氣旋形成，並進入本港400公里範圍，慢慢往西面移動。（AI天氣模式風烏）

AI天氣模式風烏預測，9月10日至9月12日（星期四到星期六）南海會有熱帶氣旋形成，並進入本港400公里範圍，慢慢往西面移動。（AI天氣模式風烏）

AI風烏預測另1颱風襲日本

AI天氣模式風烏又預測，9月18日至9月20日會有1個巨型熱帶氣旋影響日本，在日本南面掠過。

AI天氣模式風烏又預測，9月18日至9月20日會有1個巨型熱帶氣旋影響日本。（AI天氣模式風烏）

AI盤古預測颱風逼近台灣

AI天氣模式伏羲和盤古亦有相似預測，不過AI盤古預測，另1個巨型熱帶氣旋路徑會較接近台灣。

即看伏羲最新颱風路徑預測▼▼▼

即看盤古最新颱風路徑預測▼▼▼

AI盤古預測，另1個巨型熱帶氣旋路徑會較接近台灣。（AI天氣模式盤古）

ECMWF預測熱帶氣旋路徑奇特

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）同樣預測會有熱帶氣旋影響南海，但熱帶氣旋徘徊時間更長，路徑奇特。

即看ECMWF最新颱風路徑預測▼▼▼

ECMWF同樣預測會有熱帶氣旋影響南海，但熱帶氣旋徘徊時間更長。（ECMWF）

ECMWF同樣預測會有熱帶氣旋影響南海，但熱帶氣旋徘徊時間更長。（ECMWF）

香港天文台：廣闊低壓區或本星期後期南海中部發展

而本港天文台預測，一個廣闊低壓區可能在本星期後期於南海中部逐漸發展，為該區帶來不穩定天氣。

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預測

本港天氣方面，天文台預測，廣東沿岸明日風勢仍然微弱，同時一道廣闊雲帶會為該區帶來幾陣驟雨，隨後一兩日雲帶轉薄，華南天色大致良好；預料一股東北季候風會在本週中至後期影響華南，而一個廣闊低壓區可能在本週後期於南海中部逐漸發展，為該區帶來不穩定天氣；此外，熱帶氣旋科羅旺會在未來兩三日移向日本四國至本州一帶。

天文台九天天氣預測。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，多天有驟雨雷暴，氣溫26°C至33°C，暫時最高吹6級風。