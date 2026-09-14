天氣｜雷雨區上午及傍晚橫過本港　天文台多區錄得超過40毫米雨量

天文台今日（14日)多次發出特別天氣提示，上午及傍晚有雷雨區橫過本港，有幾陣驟雨，部分地區雨勢較大及有雷暴，北區、屯門及九龍部分地區錄得超過40毫米雨量。預料一股清勁的東北季候風會在本周餘下時間影響華南。



9月14日全日總雨量，部分地區雨勢較大及有雷暴，北區、屯門及九龍部分地區錄得超過40毫米雨量。（天文台圖片）

【24:00】雷暴警告取消。

【22:00】雷暴警告有效時間延長至午夜24時，預料香港有局部地區雷暴。

天文台9月14日下午20:06的雷達圖顯示，一個雷雨區正由北向南橫過本港。（天文台圖片）

【20:30】雷暴警告有效時間延長至今晚10時30分，預料香港有局部地區雷暴。

【20:00】天文台： 一個雷雨區正影響本港，預料本港雨勢有時頗大。市民請繼續留意天氣變化。

天文台9月14日下午18:06的雷達圖顯示，一個雷雨區由深圳向西南移向本港。（天文台圖片）

【18:30】天文台發出雷暴警告，有效時間至今晚9時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【18:00】天文台： 位於本港東北面的雷雨區正逐漸靠近，預料會在未來一兩小時影響本港。市民請留意天氣變化。

天文台9月14日下午13:36的雷達圖顯示，本港新界西上空有一片雷雨區。（天文台圖片）

【13:25】雷暴警告有效時間延長至今日下午2時30分，預料新界西部有局部地區雷暴。

天文台9月14日上午11:42的雷達圖顯示，本港境內有多小型雷雨區。（天文台圖片）

9月14日截至早上11:45各區累積雨量。(天文台圖片)

【11:45】天文台：驟雨持續影響珠江口一帶，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大，市民請留意天氣變化。

【11:05】雷暴警告有效時間延長至今日下午13時45分，預料香港有局部地區雷暴。

【09:50】天文台發出雷暴警告。

天文台9月14日上午更新九天天氣預報，料一股清勁的東北季候風會在本周餘下時間影響華南，隨着季候風逐漸緩和，下周初廣東沿岸風勢微弱。（天文台圖片）

天文台9月14日上午更新九天天氣預報，料未來九日市區氣每日最低均27度，最高則31或32度。（天文台圖片）

天文台9月14日上午更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度最低60%至65%。（天文台圖片）