天氣｜雷雨區上午及傍晚橫過本港 天文台多區錄得超過40毫米雨量
撰文：陶嘉心
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天文台今日（14日)多次發出特別天氣提示，上午及傍晚有雷雨區橫過本港，有幾陣驟雨，部分地區雨勢較大及有雷暴，北區、屯門及九龍部分地區錄得超過40毫米雨量。預料一股清勁的東北季候風會在本周餘下時間影響華南。
【24:00】雷暴警告取消。
【22:00】雷暴警告有效時間延長至午夜24時，預料香港有局部地區雷暴。
【20:30】雷暴警告有效時間延長至今晚10時30分，預料香港有局部地區雷暴。
【20:00】天文台： 一個雷雨區正影響本港，預料本港雨勢有時頗大。市民請繼續留意天氣變化。
【18:30】天文台發出雷暴警告，有效時間至今晚9時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。
【18:00】天文台： 位於本港東北面的雷雨區正逐漸靠近，預料會在未來一兩小時影響本港。市民請留意天氣變化。
【13:25】雷暴警告有效時間延長至今日下午2時30分，預料新界西部有局部地區雷暴。
【11:45】天文台：驟雨持續影響珠江口一帶，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大，市民請留意天氣變化。
【11:05】雷暴警告有效時間延長至今日下午13時45分，預料香港有局部地區雷暴。
【09:50】天文台發出雷暴警告。
天氣｜今日早晚有幾陣驟雨 日間炎熱最高約32度東北季候風持續影響華南 天文台料周一有驟雨 周三大致天晴特別天氣提示｜天文台：料強陣風襲港 長洲錄得時速80公里強陣風天氣｜今日有幾陣驟雨 初時部分地區雨勢較大 最高氣溫30度