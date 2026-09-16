天氣｜今日局部地區有驟雨　日間大致天晴　最高31度

東北季候風正影響廣東沿岸。天文台預測，本港今日（9月16日）初時部份時間多雲，局部地區有驟雨。日間大致天晴，最高氣溫約31度。吹和緩偏東風，風勢間中清勁。天文台展望，本周餘下時間大致天晴，日間乾燥。



圖為截至9月16日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

下周初日間炎熱有驟雨

天文台指出，一股清勁的東北季候風會在本周餘下時間影響華南沿岸。同時受高空反氣旋影響，廣東普遍晴朗及乾燥。隨著季候風逐漸緩和，下周初廣東沿岸風勢微弱，日間炎熱，而高溫亦會觸發驟雨。

天文台預測，本港今日（9月16日）初時部份時間多雲，局部地區有驟雨。日間大致天晴，最高氣溫約31度。（陳永武攝）

「秋分」日間炎熱有驟雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（17日）及周五（18日）均天晴，日間乾燥，最高均31度，相對濕度最低均55%。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月16日清晨5時15分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六（19日）至下周四（24日）均日間炎熱，同介乎27至32度。其中，周六大致天晴。下周日（20日）至下周四均部份時間有陽光，下周日稍後局部地區有驟雨。

下周一（21日）及下周二（22日）有一兩陣驟雨；下周三為二十四節氣的「秋分」，料仍局部地區有驟雨。

▼8月9日 本港氣溫破紀錄▼

