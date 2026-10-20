天氣｜今日天晴乾燥　日間炎熱約32度　明日料達33度

受高空反氣旋影響，華南天色大致良好。天文台預測，今日（10月20日）天晴。日間乾燥及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度，相對濕度最低約60%；吹輕微至和緩東風。天文台展望，本周大致天晴及乾燥，星期三（21日）日間酷熱。



圖為截至10月20日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

熱帶氣旋薔琵隨後路徑存在變數

天文台指出，高空反氣旋會在今明兩日覆蓋華南，該區普遍晴朗及乾燥，天氣漸轉酷熱。而一股東北季候風會在本周中期影響華南。

此外，熱帶氣旋薔琵會在今明兩日橫過呂宋以東海域，但其隨後路徑存在變數，有機會移向中國東南沿岸，亦有機會轉向偏北移向琉球群島至東海一帶。受其外圍下沉氣流影響，本周後期華南大致晴朗，日間非常乾燥及酷熱。

在上午5時，超強颱風薔琵集結在馬尼拉以東約1,640公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里。

天文台預測，本港今日（10月20日）天晴。早上最低氣溫約27度，日間乾燥及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。（李家傑攝）

天文台預測，本港今日（10月20日） 天晴。早上最低氣溫約27度，日間乾燥及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。（李家傑攝）

「霜降」料乾燥酷熱達33度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（21日）大致天晴，初時部份地區能見度較低。日間乾燥及酷熱，介乎26至33度，相對濕度最低約55%；稍後局部地區有驟雨。周四（22日）初時部份時間多雲，有一兩陣雨。日間大致天晴，天氣乾燥及炎熱，最高氣溫稍為回落至32度，相對濕度最低約50%。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月20日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周五（23日）為二十四節氣「霜降」，當日及周六（24日）均大致天晴及乾燥，相對濕度最低約40%。周五料日間酷熱，介乎26至33度。周六則日間炎熱，最低仍26度，最高32度。下周日（25日）部份時間有陽光，日間乾燥，相對濕度最低約55%，稍後有幾陣驟雨。

下周一（26日）至下周三（28日）均部份或短暫時間有陽光。其中下周一及下周二（27日）有一兩陣驟雨，同介乎26至30度；下周三氣溫則在25至29度之間。

▼5月29日 天文台錄34.1度，再破今年紀錄▼

