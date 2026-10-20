超強颱風薔琵│天文台預測2大路徑或襲日本！料東北季候風下周殺到

【最新颱風消息／香港天氣消息／天文台／薔琵／颱風路徑預測／路徑／打風／熱帶氣旋】秋颱威力不容小覷，今年第30號颱風（台灣中央氣象署編號第29號）「薔琵」（Champi）已成超強颱風級別。本港天文台表示，薔琵會在未來一兩日橫過呂宋以東海域，隨後有較大機會於台灣以東海域轉向偏北方向橫過東海，亦有機會靠近台灣至福建一帶。



本港天文台表示，薔琵會在未來一兩日橫過呂宋以東海域，隨後有較大機會於台灣以東海域轉向偏北方向橫過東海，亦有機會靠近台灣至福建一帶。（天文台）

天文台預測超強颱風薔琵2大路徑！或大轉彎移向日本

正午12時，超強颱風薔琵集結在馬尼拉以東約1470公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，橫過西北太平洋，移向台灣以東海域。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，薔琵會在10月23日至24日最接近台灣，之後會90度大轉彎，以強烈熱帶風暴級別向日本方向移動。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，薔琵會在10月23日至24日最接近台灣，之後會90度大轉彎，以強烈熱帶風暴級別向日本方向移動。。（天文台）

薔琵路徑概率。（天文台）

天文台又預測，薔琵外圍下沉氣流在本星期後期為華南帶來晴朗酷熱及非常乾燥天氣。

中央氣象台超強颱風薔琵最新預測

而根據中央氣象台預報，超強颱風「薔琵」中心附近最大風力17級以上（62米/秒），中心最低氣壓為915百帕，七級風圈半徑280-400公里，十級風圈半徑120-140公里，十二級風圈半徑70公里；預計「薔琵」將以每小時25至30公里的速度繼續向西偏北方向移動，逐漸向台灣以東洋面靠近，強度變化不大；10月21日開始，台灣以東洋面、台灣海峽、東海南部海域、巴士海峽的風力將逐漸加大。

中央氣象台預報，超強颱風「薔琵」中心附近最大風力17級以上（62米/秒），中心最低氣壓為915百帕，七級風圈半徑280-400公里，十級風圈半徑120-140公里，十二級風圈半徑70公里。（天文台）

天文台九天天氣預報｜料連環東北季候風到華南、廣東

本港天氣方面，天文台預測，廣東地區明日風勢微弱，該區大致天晴及酷熱，而一股乾燥的東北季候風會在明日（10月21日）稍後逐步影響華南沿岸；預料另一股東北季候風會在下星期初影響廣東。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，未來九天本港氣溫25度至33度。