天氣｜今日大致多雲　日間乾燥約27度　明日稍後有驟雨

東北季候風正影響廣東沿岸。天文台預測，本港今日（11月12日）大致多雲。日間部份時間有陽光及乾燥，相對濕度最低約55%，最高氣溫約27度。吹和緩東至東北風，初時離岸風勢清勁。天文台展望，明日（13日）稍後至星期六（14日）初時有驟雨，星期六稍後及星期日（15日）短暫時間有陽光。



圖為截至11月12日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

下周初較為潮濕 下周中後期迎冷鋒

天文台指出，隨著東北季候風在今日稍為緩和，廣東沿岸氣溫回升。預料高空擾動會在未來一兩日為華南帶來驟雨，局部地區有雷暴。受一股偏東氣流影響，下周初廣東沿岸較為潮濕，部份地區能見度較低。

預料一道冷鋒會在下周中後期抵達廣東，受隨後的東北季候風影響，該區北風增強，氣溫顯著下降。

明日及周六有幾陣驟雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（13日）及周六（14日）均大致多雲，短暫時間有陽光，同介乎23至27度。明日稍後有幾陣驟雨。周六亦有幾陣驟雨，初時部份地區雨勢較大及有雷暴。稍後驟雨減少。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月12日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周日（15日）至下周三（18日）均大致多雲，其中周日至下周二（17日）最低氣溫均為24度，最高介乎27至28度。其中，下周一（16日）及下周二均有一兩陣雨，局部地區能見度較低。

下周三初時有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，最低氣溫回落至21度，最高26度。下周四（19日）及下周五（20日）均短暫時間有陽光及乾燥，氣溫進一步回落至19至24度。

▼2026年11月7日 石澳太平清醮天氣和暖▼

