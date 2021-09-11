打風不成天氣熱爆　黃金海岸沙面灼熱直逼50度　泳客：啲沙焫腳

受超強颱風「燦都」的下沉氣流影響，本港天氣繼續保持酷熱，昨日（10日）上水更錄得38.1度。記者今日（11日）中午到屯門黃金海岸泳灘觀察，現場氣溫大約為攝氏35至36度，記者以溫度計量度泳灘沙面溫度，更直逼攝氏50度，即使穿著鞋亦能感「焫腳」。

中秋將至卻熱如盛夏，面對炎熱天氣，泳客都各出奇策。有泳客帶備冰箱保存凍飲，並準備水泵沖身消暑；亦有泳客準備風扇等工具及游水降溫。



受超強颱風「燦都」的下沉氣流影響，周末期間華南天氣繼續酷熱，今日（11日）市區氣溫高見35度。記者中午到屯門黃金海岸視察，現場氣溫維持於攝氏35至36度，雖然氣溫較高，但仍有微風所以尚算舒適。

記者亦用溫度計，嘗試量度泳灘沙面溫度，測得溫度達到攝氏47至50度。不少泳客均表示，「啲沙焫腳」，記者穿上鞋亦能感受到沙灘的熱力。

泳客帶流動花灑淋水降溫

楊先生一家今日到黃金海岸沙灘遊玩，為應對酷熱天氣，他特意準備冷凍廂冰藏飲品，另外亦準備流動花灑，不時淋水降溫。楊家兩位小朋友於沙灘玩耍時均表示，「好熱」及「啲沙焫腳」，他們的消暑方法便是落水暢泳。

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蘇太太亦與小朋友到沙灘玩耍，對於今日天氣，她認為幸好有點微風，所以尚算舒適。她們並未有準備太陽傘遮太陽，曬太陽後便會到水中降溫，休息夠再上岸玩沙。蘇太太說，今日沙灘較為「焫腳」，走動較為辛苦。

烈日下凍飲變熱飲

張小姐與陶小姐為追趕「夏天的尾巴」，趁今日天氣好，到沙灘曬太陽。雖然今日氣溫較高，但帶有微風感到很舒適。她們亦有準備電風扇作消暑之用，對於消暑飲品，她們認為準備飲品亦會「曬到變熱」，所以會到附近小食亭購買，一小時內她們已經喝了兩枝飲品。記者用溫度計量度她們飲品溫度，發現已由凍飲曬至高達41度，她們亦對結果感到震驚。

拯溺員工會︰要注意沙面溫度較熱

港九拯溺員工會副主席及發言人胡啓榮表示，近日溫度雖然高，但沙灘通常因海風關係都會較為舒適，唯獨沙的表面溫度，經太陽長時間照射會較熱，「有啲家長自己著住拖鞋，放小朋友赤腳落地，焫到小朋友喊。」幸好只是太熱令小朋友感到痛楚，並沒有令小朋友受傷，提醒家長如沙灘太熱亦應為小朋友穿上拖鞋。