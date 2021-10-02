十月打風？天文台料低壓區下周中後期漸發展　美預報達強颱風程度

踏入10月本港未見秋意，仍酷熱難耐。天文台預測，一股清勁偏東氣流會在明日（3日）影響廣東沿岸，該區有幾陣驟雨。高空反氣旋會在下周初至中期為華南帶來普遍晴朗及炎熱的天氣，下周二（5日）、三（6日）市區仍達攝氏32度。

另外，天文台預料一個廣闊低壓區，會在下周中後期在南海中北部逐漸發展，該區天氣不穩定，風勢頗大。根據九天天氣預測，下周六（9日）起連續三日有驟雨及狂風雷暴，離岸間中6級，即達三號風球風力。而歐美預測系統則預料，該個低壓區大致移向海南島，強度更有機會達到強颱風級別。



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本港今日（2日）天氣仍然炎熱，天文台指，廣東地區風勢微弱，同時驟雨及雷暴正影響廣東東部沿岸。在正午時分，本港多處地區氣溫上升至32度左右，今日天文台最高錄得32.9度，九龍城及上水等更高見逾34度。天文台預料，今日局部地區有驟雨及一、兩陣雷暴，下午部份時間有陽光及炎熱，今晚大致多雲。吹微風，今晚轉吹和緩偏東風。

展望明日（3日）有幾陣驟雨，下午短暫時間有陽光。隨後兩、三日風勢清勁，部分時間有陽光。下周二（5日）、三（6日）天氣繼續炎熱。天文台又預測，兩日同樣部份時間有陽光，氣溫介乎28至32度。

下周末及周日有狂風雷暴

天文台表示，廣闊低壓區會在下周中後期，在南海中北部逐漸發展，而天文台「地球天氣」資料亦顯示，下周末或有熱帶低氣壓程度的熱帶氣旋，正面吹襲本港。天文台料，本港下周五（8日）起天氣不穩，下周六（9日）及下周日（10日）兩日均多雲，間中有驟雨及狂風雷暴；氣溫則稍降至介乎26至29度，驟雨降溫下最高氣溫終回落至跌穿「三字頭」。

至於風力方面，下周六及下周日離岸亦間中達6級，根據蒲福氏風級表，平均風速達每小時41至51公里，即風力已達三號風球程度。惡劣天氣預料維持至11日（周一），天文台預測當日大致多雲，有幾陣驟雨。初時有狂風雷暴；氣溫介乎25至29度，初時離岸間中達6級風。

▼GFS預報熱帶氣旋走向及強度▼



▼ECMWF預報熱帶氣旋走向及強度▼



歐洲預報中心料下周日最接近香港 美預報系統則料周五最接近

參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，該低壓區下周後期進入南海，下周日最接近本港，惟仍保持一段距離，大致移向湛江及海南島一帶。強度方面，ECMWF料該低壓區海平面中心氣壓最低為981hPa，即達強烈熱帶風暴級別。

至於美國全球預報系統（GFS）系統則料，該低壓區下周五（8日）於海南島登陸，亦最接近本港，當日該低壓區海平面中心氣壓最低為947hPa，即達強颱風級別。另外，GFS料下周後期將再有雙熱帶氣旋在菲律賓以東形成，其中一個有機會入南海。

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