「颱風殺手」變助攻　低壓區遇季候風　天文台料周六風力達3號波

十月剛至，踏入秋季，仍有打風變數。天文台預料，一個廣闊低壓區會在本周中後期在南海中北部逐漸發展，與此同時，東北季候風將會在周末至下周初影響華南，在兩者共同效應下，華南沿岸風勢增強。

根據九天天氣預報，本港本周五(8日)起連續4日有驟雨及狂風雷暴，天文台更調整風力預測，料本周六(9日)及下周日(10日)達離岸風力達6級，即介乎三號風球風力。東北季候風以往被視為「颱風殺手」，不過今次反而「助攻」，翻查天文台資，當東北季候風遇上熱帶氣旋暖濕氣流，便會產生出風雨交加天氣，在內地稱為「濕寒露風」。



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天文台表示，一股偏東氣流正為廣東沿岸帶來驟雨。本港下午及今晚天氣預測，大致多雲，有一兩陣驟雨。下午部分時間有陽光。吹和緩偏東風，風勢間中清勁。天文台展望未來數天部分時間有陽光，本週後期天氣漸轉不穩定。

美國海軍聯合颱風警報中心（JTWC）發出熱帶氣旋形成預報。（JTWC網頁圖片）

廣闊低壓區東北季候風共同效應 華南沿岸風勢增強

天文台指，一股清勁偏東氣流會在未來兩三日影響廣東沿岸。同時受高空反氣旋影響，華南普遍晴朗及炎熱。預料一個廣闊低壓區會在本周中後期在南海中北部逐漸發展，該區天氣不穩定。東北季候風將會在周末至下周初影響華南。在兩者的共同效應下，華南沿岸風勢增強。

美國海軍聯合颱風警報中心（JTWC）發出熱帶氣旋形成預報，今日中心位處菲律賓南部棉蘭老島以東海域。



根據九天天氣預報，本周中後期乍晴乍雨，本周末及下周初更出現狂風雷暴，氣溫亦終跌穿3字頭，俳佪25至29度。與此同時，天文台亦調整風力預測，由昨日預測本周六及下周日「離岸間中達6級」，提升至今日的「離岸6級」，根據蒲福氏風級表，平均風速達每小時41至51公里，即風力已達三號風球程度。不穩天氣將至下周二(12日)，天文台預測當日大致多雲，有幾陣驟雨，暫未知會否持續至下周四(14日)的重陽節。

這次季候風 忽然變助攻 掀濕寒露風



翻查天文台資料，東北季候風在秋天開始影響華南，當中亦提到，在中國南海的熱帶氣旋亦會受東北季候風的影響，例如東北季候風恰好遇上熱帶氣旋帶來的暖濕氣流，便會產生出風雨交加的天氣，在內地稱為「濕寒露風」。

天文台九天天氣預報(天文台官網截圖)

▼ECMWF預報熱帶氣旋走向及強度▼



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參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，該低壓區下周後期進入南海，下周日最接近本港，惟仍保持一段距離，大致移向湛江及海南島一帶。

至於美國全球預報系統（GFS）系統則料，該低壓區本周五（8日）最接近本港，並將於周六登陸陽江及湛江附近一帶。另外，GFS料下周後期將再有雙熱帶氣旋在菲律賓以東形成，其中一個有機會入南海。

▼GFS預報熱帶氣旋走向及強度▼



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