風接風｜烈風來襲遊山玩水風險高　救生員警告追風族：擅泳都危險

位於南海中部的低壓區今午（7日）增強為熱帶低氣壓，加上風力十足的東北季候風勁吹，天文台料本港等廣東沿岸地區未來數天會吹強風至烈風程度偏東風。無論有沒有風球，強風到後總有下不少市民到岸邊追風，亦有人繼續戶外活動。香港政府拯溺員總工會主席鄧子安指，熱帶氣旋逼近時海浪混濁及多沙石，即使只是三號風球或強烈季候風信號，海面湧浪亦可高達1至2米，有機會將人捲走，故應取消所有海上活動或行近岸邊：「捲入水底會好似喺洗衣機咁碌，即使擅長游水都好危險」。



▼10月2日石澳泳灘掛起紅旗 市民照落水▼



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風接風｜秋颱未至黑球先行 明或吹8號風球級烈風 9泳灘今掛紅旗

強烈季候風信號生效下，本港吹偏東強風，蒲台島對開海面今午就有帆船翻側，導致1人死亡。剛成形的熱帶低氣壓與東北季候風的共同效應下，明日（8日）及周末期間風勢頗大，有狂風大雨。天文台更預料，明日及周六（9日）離岸及高地吹7至8級風，風力或達等於8號風球的烈風。

岸邊同樣危險：一個浪湧埋嚟可以成個人捲走

過往曾發生市民追浪被捲走的意外。鄧子安表示，無論在三號或八號風球下，不少市民會到石澳及大浪灣等海灘滑浪、觀浪或在岸邊玩水。他提醒如在大浪時沙灘會懸掛紅旗，市民就不應下水；並強調即使在岸邊：「一個浪湧埋嚟都可以成個人捲走。」故應取消所有水上活動，避免到岸邊。

掛風球是救生員下水救人頻率最高日子

他又指，在熱帶氣旋警告信號生效時期是救生員下水救人頻率最高的時間，惟因惡劣天氣下海水混濁，以及大風大浪，救生員搜索都好困難，故警告市民不應冒風險下水。

香港政府拯溺員總工會主席鄧子安（左二）。（資料圖片）

行山也有危機 行山專家：唔好輕視三號風球

除了到海灘外，過往有市民在熱帶氣旋警告信號生效下繼續行山等戶外活動，最後不幸發生意外，例如今年7月三號風球下，有行山男子在馬鞍山英雄瀑被洪水沖走喪命。行山愛好者、野外動向HK Discovery創辦人陳嘉俊指，由於打風期間風速急，難以預料天氣變化：「可能有突如其來嘅大雨、雷暴，甚至山洪暴發。」故提醒應停止任何戶外活動。

陳嘉俊指，由於山上樹木繁多，如果有樹木被閃電擊中，或傳電至地上並散開，在樹木旁就有機會觸電。他又強調：「唔好輕視三號風球，已經係唔適合戶外活動。」

▼10月5日，本港天氣仍然炎熱▼

