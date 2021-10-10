天文台料「圓規」周三逼港400公里　與季候風夾擊　達8號風球風力

熱帶氣旋「獅子山」來襲，先後為本地帶來黑雨及懸掛長達22小時的8號風球，但一風未完一風又起，天文台預測，熱帶氣旋「圓規」本周中期橫過南海北部，或成「獅子山2.0」，接力與東北季候風產生共同影響，令廣東沿岸風勢再度增強。

按目前預測路徑，「圓規」周三（13日）將以強烈熱帶風暴的強度，在本港400公里範圍掠過，部份離岸及高地風速達烈風程度（8級），即達8號風球的風力。天文台料當日有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。



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熱帶風暴「獅子山」強度令人大跌眼鏡，刷新最遠8號風球紀錄，也創下歷來第8高單日雨量及10月最高、最長命「八號東南烈風或暴風信號」及生效時間第6長的單一8號風球。

在正午12時，「獅子山」集結在香港之西南偏西約710公里，預料向西移動，時速約15公里，橫過北部灣，移向越南北部。

「獅子山」逐漸遠離，天文台預測乾燥的大陸氣流會為華南帶來普遍晴朗的天氣，料明日風勢稍緩和，吹和緩至清勁（4至5級）北至東北風，迎來大致天晴及日間乾燥的天氣。

「圓規」周三最近本港

值得注意，另一個熱帶氣旋「圓規」會在未來一兩日移向呂宋海峽，並預料在本周中期橫過南海北部，受其與東北季候風的共同影響，廣東沿岸風勢再度增強，有大雨及狂風。

參考九天天氣預報，天文台預測，周二（12日）日間仍然短暫時間有陽光及乾燥，但「圓規」以強烈熱帶風暴的姿態，在當日早上已經殺入本港約600公里範圍，中心附近最高持續風速達每小時110公里，較「獅子山」更強，料本港同日稍後時間天氣明顯轉差，迎來幾陣狂風驟雨，離岸及高地風更吹強風（6至7級）。

按目前預測路徑，「圓規」周三最接近本港，在400公里範圍掠過，亦為本港帶來多雲，有狂風驟雨及雷暴的天氣，雨勢有時頗大，與東北季候風的共同影響下，疊加效應或本港風勢更大，離岸及高地吹烈風（8級）。

天文台料「圓規」其後在海南島登陸，在重陽節（14日）早上已離開本港800公里範圍，並減弱成熱帶風暴。但是，天文台料重陽節仍然天氣不穩，大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，初時雨勢有時頗大，市區氣溫介乎攝氏24至27度。

下周末重現陽光

隨著「圓規」遠離廣東沿岸，本周後期本港天氣稍為好轉。天文台料周五（15日）大致多雲，間中有驟雨，稍後驟雨減少，至周末日間短暫時間有陽光，但本周末至下周初持續吹4至5級東至東北風，離岸間中達強風程度。

天文台料周三本港有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，離岸及高地的風速達烈風程度。（天文台網站截圖）

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