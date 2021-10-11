圓規風球｜獅子山翻版　天文台今晚直掛3號風球　預警周三或掛8號

風再起了！帶來8號風球的獅子山走後，強烈熱帶風暴「圓規」亦來勢洶洶。天文台今午（11日）4時發出強烈季候風信號，本港正吹強風，平均風速每小時超過40公里 ，風力等同3號風球。天文台高級科學主任李子祥下午在記者會更預告，當圓規今晚進入香港800公里範圍，天文台會如獅子山來襲一樣，直接發出3號風球取代強烈季候風信號，而明日至周三初時風力會進一步增強，周三部分地區或吹烈風，天文台當日可能會發出8號風球。



+ 1

天文台：當圓規今晚進入香港800公里範圍會改發3號風球

李子祥稱，目前受東北季候風影響，已發出強烈季候風信號，當圓規今日晚間進入香港800公里範圍內，天文台會改發3號風球，取代強烈季候風信號。在下午4時，強烈熱帶風暴圓規集結在馬尼拉之東北偏北約490公里，預料向西移動，時速約25公里，橫過呂宋海峽一帶。李指，天文台預料，圓規會在星期三初時在本港以南約400公里掠過。

▼10月11日天文台記者會▼



+ 5

周三部分地區吹烈風 廣泛地區有暴雨及狂風

李子祥提到，本港部分地區風力可能會達烈風程度，廣泛地區亦可能有暴雨及狂風，與圓規相關的驟雨會在本週後期，繼續影響廣東沿岸，提醒市民未來數天請密切留意最新的天氣資訊和天氣變化，計劃戶外活動及掃墓的人士，亦需按情況擬定後備和應變方案。

天文台預測，周二至周三初時風力會進一步增強，達到烈風程度，或須改發8號熱帶氣旋警告訊號，惟目前仍有不肯定性，包括圓規進入南海受東北季候風影響，強度、環流會否減弱仍有未知之數。

▼10月9日熱帶風暴獅子山襲港．天文台發8號風球▼



+ 6

▼10月9日熱帶氣旋獅子山8號風球 市民追風▼



+ 5

台長鄭楚明：圓規可能比獅子山更近香港

天文台台長鄭楚明則表示，獅子山與圓規一樣是「秋颱」，華南地區受東北季候風影響，當有熱帶氣旋在南海，兩者共同效應，令風力增加，相對典型熱帶氣旋，如果沒有東北季候風，風力不會這麼大，例如獅子山，距離香港相當相當遠，如果沒有季候風，相關烈風不會影響本港，但兩者夾擊，風力增強，故決定直接由季候風信號，改發3號風球。

天文台台長鄭楚明表示圓規有可能比獅子山更近香港。(張浩維攝）

至於影響方面，鄭指圓規有可能比獅子山更近香港，獅子山最近500公里，圓規則料最近400公里；而獅子山屬熱帶風暴，圓規已屬強烈熱帶風暴，所以較強；兩個風位置、路徑不同。