圓規風球｜教育局發信：家長可應天氣決定子女上學　學校酌情處理

繼熱帶氣旋獅子山上周「突襲」後，另一熱帶氣旋「圓規」亦蓄勢待襲。有鑑於上周五（9日）上學及放學時間傾盆大雨，不少學生變「落湯雞」，教育局今日（11日）向家長發文，提及惡劣天氣下的上學安排。文中指，局部地區情況或與全港整體情況不同，甚至出現突發事件，須按當時情況靈活處理，強調教育局通告說明，家長可因應天氣情況，自行決定應否讓子女上學，如區內天氣、道路、斜坡或交通情況惡劣，為保障子女安全，家長應讓其留在家中。對於受惡劣天氣或水浸影響，而遲到或由家長決定於當日缺課的學生，學校會酌情處理，不會處分。



教育局稱，通告說明，家長可因應天氣情況，自行決定應否讓子女上學。（貸料圖片）

教育局今日上載題為「惡劣天氣下，應否讓子女上學？」的家長電子專遞，文章提到當惡劣天氣或影響學生安全時，會與天文台保持緊密聯絡。遇有熱帶氣旋或持續大雨影響香港，局方會根據香港天文台提供的最新資訊，透過傳媒、教育局網頁、教育局查詢熱線（電話: 2891 0088）及香港政府一站通宣布當日相應時段的學校停課安排，籲家長密切留意以上渠道的公布，以了解最新的安排。

局方稱，就惡劣天氣，包括三號或以上的熱帶氣旋警告信號或紅色／黑色暴雨警告信號，以及其他異常天氣情況，教育局已與天文台建立通報機制，並已發出通告，通知學校遇有熱帶氣旋及持續大雨等惡劣天氣時應採取的相關安排。

教育局又重申，當紅色或黑色暴雨警告信號已經發出，正在上課的學校應繼續上課，直至正常放學時間為止；學校須在安全情況下，方可讓學生回家。家長無需急於到校接子女回家。

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