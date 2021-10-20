冷鋒抵港降至18度！轉季收納5大中伏位　日執屋達人：別買儲物櫃

【轉季／斷捨離／收納】天文台預料冷峰將於周四（21日）橫過，本港氣溫將會進一步下降，至周五（22日）氣溫將降至最低18度，部分新界地區更降至17度。相信大家近日都逐漸感受到涼意，秋季衣服亦是時候準備好！換季之時，其實亦是斷捨離、做好收納的好時機！想知如何才能做好收納，不被衣物雜物佔據家中空間？即睇日本收納大師提出的5大收納中伏位，以免成為「收納無能者」！



是時候換季卻無從入手？（《大叔的愛》劇照）

明明不斷執拾，家中還是相當混亂？已經買了許多收納用具，卻好像毫無用處？可能你漸漸成為「收納無能者」！日本IG紅人シンプリストうた在媒體發表文章，指出收納無能者經常犯的5個錯誤，其實都是我們平常沒有注意的行為，一但留意到並加以改善，就可以慢慢練成收納術，你又有沒有做過以下那些事呢？

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若你不幸中槍以上錯誤，不妨把握時間好好「重新做人」，而與此同時，不增加甚至減少家中雜物亦是相當必須的，所說的就是要做好斷捨離！斷捨離人人都懂，但要行動之時卻非容易，若你是斷捨離新手，不妨遵從日本主婦YUKIKO提出的10大指標來衡量物件價值。萬一有物件不符合條件，就要果斷OUT！立下心腸跟該物件痛心道別。這樣才能更有效做好收納！

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YUKIKO不時在網誌中分享家居整理提案。她提到家居收納步驟繁複，不少人會抱著「有時間才做、總有一天會做、明天才做、還是下次再做」的拖延心態。她提到可以透過設定指標來減輕心理壓力只要突破心理關口、坐言起行，相信房間整齊離你不再遙遠！

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雖然大家都知道收納整潔的重要性，但惰性一來，東西總是會忍不住亂放，導致家中各個空間的位置都越來越小！近日IKEA釋出「10大讓人有收納困擾的地方」排行榜，分析家中最易亂作一團槽的角落，一起來看看你有沒有同感！

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