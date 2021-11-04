周日立冬夜氣溫急跌12度　下周連續三天清涼低見16度　周末稍回暖

踏入11月，本港將迎寒意。天文台預料，一道冷鋒會在周日(7日)晚上、即立冬當天抵達華南沿岸，該區氣溫顯著下降及有幾陣雨，風勢頗大，料由中午最高的29度，「墮崖式」下跌至翌日最低的17度，相隔一日的溫差可達12度，隨後數天早晚氣溫徘徊低位，下周二至四最低16度，但周末則稍見回暖。

天文台昨撰文解釋立冬迎冷鋒現象，指立冬並不代表天氣一定會轉涼，以去年為例，錄得最高氣溫30.2度，至於今年會否破1937年15.6度的低溫紀錄，則需視乎當日冷鋒過境的實際時間，但天文台提醒，下周初天氣顯著轉涼的趨勢機會很大，市民緊記準備足夠衣物。



▼10.23 東北季候風影響，「霜降」天氣清涼▼



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天文台指，一股和緩至清勁的偏東氣流正影響廣東沿岸，影響廣東沿岸的偏東氣流會在未來一兩日緩和，週末期間該區風勢微弱，能見度較低，天氣相當溫暖。不過，大後天的立冬當日(7日)，則進入氣溫分水嶺，氣溫介乎22至29度，較昨日預報各增1度，短暫時間有陽光，能見度較低，日間相當溫暖，隨著北風增強，晚上氣溫顯著下降及有幾陣雨。

踏入下周初至中期，氣溫早晚清涼，立冬翌日即星期一(8日)氣溫低見17度，初時有一兩陣雨，日間部分時間天色明朗及乾燥。根據九天天氣預報顯示，隨後的星期二至四早晚清涼，日夜溫差顯著，天文台預測連續數天低見16度，但日間最高溫則可達23度。



周末氣溫則稍見回暖，下周五回升至17至24度，下周六則再趨暖和，氣溫介乎18至24度。

天文台昨日表示，立冬並不代表天氣一定會轉涼，去年立冬錄得最高氣溫30.2度，是自1884年有記錄以來最暖的立冬；而最低氣溫的立冬，則在1937年的15.6度。今年的立冬氣溫會否破低溫紀錄，仍需視乎當日冷鋒過境的實際時間，但天文台指，下周初天氣顯著轉涼的趨勢機會很大，提醒大家準備好足夠衣物。

今日天氣方面，一股偏東氣流正影響廣東沿岸。本港地區下午及今晚天氣預測大致天晴，吹和緩東風。

(天文台官網截圖)