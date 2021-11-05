冷鋒周日襲港一夜跌11度　下周初顯著轉涼一區14度　濕度僅30%

踏入11月本港仍未見寒意，不過下周天氣或急轉涼。天文台預測，一道冷鋒會在周日「立冬」（7日）晚上至下周一（8日）早上橫過華南沿岸。受其相關的強烈東北季候風影響，該區顯著轉涼及有幾陣雨，氣溫由周日日間最高29度，一夜跌至下周一早上最低18度，溫差達11度，有如「氣溫過車山」。

天文台料隨後數天仍然早晚清涼，天氣乾燥，日夜溫差較大。下周二（9日）市區氣溫介乎16至21度，打鼓嶺更低見14度。而下周三（10日）相對濕度最低僅30%，市民除了注意保暖外，亦要做好保濕。



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近日本港天晴溫暖，未見寒意。天文台指，廣東沿岸地區今日（5日）普遍晴朗。預料下午部份時間有陽光，相當溫暖，今晚大致多雲，吹和緩東至東南風。

展望廣東沿岸未來一兩日風勢微弱，周末期間相當溫暖，明日周六（6日）及周日（7日）「立冬」日間亦高見29度，達炎熱程度；打鼓嶺及上水更或高見31度。

周日「立冬」最高29度 周一早上市區跌穿「2字頭」

不過天文台料周日晚上有幾陣雨、北風增強，氣溫開始下降。周一（8日）更顯著轉涼，初時有一兩陣雨，日間部分時間天色明朗及乾燥。天文台預測周一市區早上僅得18度，晚上更進一步跌至17度。打鼓嶺溫差更大，由日間最高30度跌至翌晨16度，相差達14度。

隨後數日天氣乾燥及清涼，天文台料下周二（9日）早晚清涼，部分時間天色明朗及乾燥。氣溫介乎16至21度，新界多區包括大埔、上水等，早上則料低見15度；打鼓嶺更只得14度。市民要準備禦寒衣物。

天文台又預料周三（10日）、四（11日）冷鋒過後，天晴及非常乾燥，氣溫稍為回升至介乎17至23度，不過相對濕度最低僅30%。天文台又預測，下個周末（13日）天氣回暖，11月14日周日大致天晴及乾燥，氣溫介乎19至25度。

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