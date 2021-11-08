天文台今錄18.1度入秋最低　周二再降溫兩區或得13度　料下周回暖

冷鋒殺到，本港今早（8日）明顯轉涼。天文台指，今早錄得最低氣溫攝氏18.1度，是入秋以來的最低紀錄，大帽山更低見7.9度。預料受乾燥的東北季候風影響，華南未來數天普遍晴朗，早上清涼，日夜溫差較大。明日（9日）天氣或更清涼，天文台預測市區氣溫再跌至最低16度，打鼓嶺及石崗更或得13度。

今早氣溫驟降，多區與昨日（7日）相比，溫差逾10度，包括元朗昨最高達30度，今晨驟降至15.9度，溫差更達14.1度。天文台預料該東北季候風會在下周初緩和，氣溫稍為回升。



▼11.8冷鋒過境氣溫創入秋新低▼



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大帽山今早低見7.9度 天文台發「黑球」

周日（7日）「立冬」剛過，本港天氣今日顯著轉涼，新界多區僅得15、16度，大帽山更低見7.9度，昂坪亦僅11.1度。天文台指，一股強烈的東北季候風正影響華南沿岸地區。正午時分，本港各區氣溫較昨日（7日）低8至10度，如與昨日最高氣溫比較，溫差更逾10度，例如天文台昨午錄最高29度，今晨最低僅得18.1度，溫差達10.9度。

另外，天文台亦於今日凌晨3時20分發出強烈季候風信號「黑球」，預料本港吹偏北強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度。在今早8時，多區的10分鐘平均風速達「3號風球」程度（逾每小時41公里），包括位於維港的青洲、長洲、昂坪，而大老山及橫瀾島的10分鐘平均風速更分別達每小時64及68公里，屬烈風程度。

明日市區再跌數度至16度 非常乾燥

天文台展望未來數日大致天晴及非常乾燥，早上清涼，日夜溫差較大。料明日（9日）大致天晴及乾燥，市區氣溫介乎16至21度，新界多區料低見14度，包括大埔、沙田及將軍澳等；而打鼓嶺及石崗更或得13度。

周三（10日）起連續三日亦早晚清涼，大致天晴及非常乾燥；最低氣溫為17度，而相對濕度最低亦只得30%。市民除保暖外，亦要注意保濕。天氣料至下周一（15日）才回暖，氣溫重上「2字頭」至介乎20至26度。下周二（16日）同樣部分時間有陽光，日間乾燥；氣溫亦再稍升至介乎21至26度。

冷鋒橫過天文台錄得一夜跌11度 昂坪11.1度百名Mirror鏡粉等通宵

▼11.7 「立冬」和暖 迎陽光普照天氣▼

