北風再殺到　天文台料12月初急轉涼　12.5低見13度、一區得9度

冷鋒過後，本港近日天氣回暖。天文台預測，東北季候風會在未來兩三日持續為華南帶來普遍晴朗及乾燥的天氣，下周一（29日）市區氣溫回升至最高攝氏26度，夏季衣服或要短暫「出動」。

不過下周氣溫有如過山車。天文台預料，一股季候風補充會在下周中期影響沿岸地區，區內早晚清涼。預料受強烈冬季季候風影響，下周後期廣東氣溫顯著下降，天文台料踏入12月天氣轉涼，預測12月5日（周日）早晚相當清涼，市區最低氣溫僅13度，打鼓嶺更有機會跌穿10度，低見9度。



▼11月23日，天文台錄得入秋以來最低溫▼



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下周一氣溫回升最高26度 下周中天氣又轉涼

天文台表示，乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣，今日（26日）正午時分，本港相對濕度普遍下降至50%左右。天文台預測本港天晴乾燥，吹和緩東北風，今晚風勢清勁。展望未來數日大致天晴，周六（27日）、日（28日）同樣大致天晴及乾燥，料下周一氣溫更回升至介乎20至26度。

不過天文台預料，下周中期北風增強，早晚清涼，踏入12月天氣再轉涼。周三（12月1日）天晴，早晚清涼，日間非常乾燥。氣溫介乎15至21度，較前一日（30日）最高料達24度，即一日急降溫9度，而新界多區包括沙田、大埔等低見13度，打鼓嶺亦得11度。

12.5再降溫 天文台預測市區最低13度

天文台料下周後期氣溫進一步下降，下周六（4日）天晴，早晚清涼，日間非常乾燥，氣溫則跌至介乎15至20度。料12月5日同樣天晴乾燥，不過氣溫再降，市區介乎13至19度，新界多區包括大埔、上水僅11度，打鼓嶺更有機會低見9度。多區亦達寒冷程度，市民要注意保暖。