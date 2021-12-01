強烈東北季候風襲港　大帽山今錄5.5度　料明早更涼多區跌至10度

東北季候風殺到，本港天氣今早（1日）明顯轉涼，不過「低處未算低」。天文台預測，受強烈東北季候風影響，未來一、兩日華南沿岸早上相當清涼，日夜溫差較大。天文台預料，明日（2日）及周五（3日）早上市區氣溫再跌至最低14度，而新界多區料得10度，打鼓嶺有機會僅8度。

天文台又預料，季候風會在周末至下周中期，持續為廣東沿岸帶來晴朗乾燥天氣，早上仍然清涼。下周二（7日）為廿四節氣中的「大雪」，不過天文台預測，屆時天氣略為回暖，氣溫介乎17至24度。



▼11月30日，強烈東北季候風殺到天氣轉涼▼



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今早本港氣溫驟降，天文台於市區最低錄14.8度，與昨日最高24.6度相比，兩日溫差達9.8度。本港多區亦低於14度，荃灣及打鼓嶺等僅約12度，大帽山更低見5.5度。

天文台表示，一股強烈東北季候風正影響華南沿岸。今日正午時分，本港各區氣溫普遍較昨日低4至6度。天文台預測今日天晴，下午非常乾燥，吹和緩至清勁北至東北風，初時離岸及高地吹強風，強烈季候風信號「黑球」亦生效。

展望未來一、兩日，天文台指出，早上相當清涼，新界氣溫顯著較低，日夜溫差較大。天文台預料明日及周五天氣同樣天晴，日間非常乾燥，兩日相對濕度最低僅35%。氣溫方面，明日及周五最低氣溫同樣低見14度，新界多區更料跌穿12度，達寒冷程度，屯門、將軍澳、沙田等區料只得10至11度，打鼓嶺更得8度，接近嚴寒程度。

下周二「大雪」 氣溫略回升至17至24度

氣溫料要至下周日（5日）才回暖，天氣大致天晴及乾燥，氣溫回升至介乎17至22度。下周二為廿四節氣中的「大雪」，代表天氣開始進一步寒冷，北方已大雪紛飛。不過天文台料下周二大致天晴及乾燥，早上清涼，氣溫介乎17至24度，天氣和暖，不算太「應節」。

強烈熱帶風暴「妮亞圖」明增強為颱風 料對港無影響

此外，強烈熱帶風暴「妮亞圖」會在未來兩三日橫過西北太平洋，隨後移向日本以南海域。在正午12時，妮亞圖集結在沖繩島之東南偏南約1590公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約12公里，橫過西北太平洋，並於明日增強為颱風。

▼11月23日，天文台錄得入秋以來最低溫▼

