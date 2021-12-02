今早多區氣溫跌穿10度　打鼓嶺僅5.7度　天文台料明市區最低15度

天氣持續清涼，天文台總部今早錄得14.6度，仍未破上周二（11月23日）的14.3度，入秋後最低溫記錄，而打鼓嶺今早氣溫一度降至5.7度，達嚴寒水平。

天文台預測，未來一連9日都會迎來晴天，早上仍然清涼，明日市區氣溫最低15度，濕度最低跌至35%，十分乾燥。而新界地區氣溫再低，打鼓嶺明早料最低9度，上水、石崗最低11度。下周氣溫則會略為回升，下周二（7日）將為二十四節氣的「大雪」，天文台預料，當日市區最高氣溫達24度，惟日夜溫差或達7度，市民近期要注意保暖及保濕了！



▼11月30日，強烈東北季候風殺到天氣轉涼▼



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本港今早天氣清涼，早上市民上班上學均明顯感受到涼意。天文台在打鼓嶺、大帽山、大隴、大老山、昂坪、石崗、北潭涌及荃灣城門谷，錄得的最低氣溫均降至個位數。其中打鼓嶺及大帽山跌至嚴寒水平（7度或以下），打鼓嶺一度錄5.7度，大帽山則錄6.8度。

受東北季候風影響，未來數日華南地區持續天晴及乾燥。天文台預測，未來數天早上相當清涼，明早天氣持續清涼，市區最低氣溫只有15度，不過在晴天下，日間最高氣溫可回升至21度，日夜溫差較大，天氣也變得非常乾燥，最低相對濕度跌至35%。參考天文台自動分區天氣預報，明早打鼓嶺最低氣溫或跌至9度，但日間最高氣溫或升至21度，日夜溫差頗大。

下周二「大雪」氣溫料介乎17至24度

天文台預料，晴朗天氣持續至本月中，周末稍後時間離岸間中6級，風勢頗大；至下周氣溫再略為回升，下周二（7日）是二十四節氣的「大雪」，本港氣溫則預料不會明顯轉涼，市區最高氣溫反而再升至24度，但日夜溫差達7度。

颱風妮亞圖向北或東北偏北移動 料對港沒影響

此外，在上午十時，颱風妮亞圖集結在沖繩島之東南約1340公里，預料向北或東北偏北移動，時速約18公里，橫過西北太平洋，並逐漸減弱。由於與本港相距甚遠，故威脅不大。

妮亞圖會在未來一兩日橫過西北太平洋，隨後移向日本以南海域。（天文台網站截圖）

▼11月23日，天文台錄得入秋以來最低溫▼

