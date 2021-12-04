打鼓嶺今錄5.5度達嚴寒　天文台料下周初溫差大　一區日夜差14度

踏入12月，本港天氣十分清涼，漸感寒意。今早（4日）天文台錄得15.3度，不過新界多區跌穿10度，打鼓嶺只錄得攝氏5.5度，達「嚴寒」程度。天文台預測，乾燥的東北季候風會在下周持續影響華南沿岸地區，未來9日同樣天晴乾燥。

天文台又料，明日（5日）至下周初早上清涼，市區氣溫最低同為17度，打鼓嶺下周一（6日）、二（7日）更只得11度。下周二為廿四節氣中的「大雪」，料氣溫回升至最高約24度，惟日夜溫差或達7度；打鼓嶺溫差更或達14度，市民要注意天氣變化。



▼11月30日，強烈東北季候風殺到天氣轉涼▼



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今早在明顯的「輻射冷卻」下，新界多區氣溫寒冷，大埔、荃灣及元朗低見約11度，大帽山則錄8.4度，打鼓嶺及北潭涌更達嚴寒程度，分別錄5.5及6.1度。根據天文台Facebook解釋，在新界內陸空曠地方，由於較少高樓大廈在日間積聚熱能和在晚間阻擋散熱，附近亦沒有來自海面較暖空氣的調節，在天朗氣清的晚上氣溫下降幅度一般較市區大。

天文台又表示，東北季候風持續為華南帶來晴朗及非常乾燥的天氣。今日正午時分，本港大部分地區的相對濕度下降至40%或以下。預測今日天晴，下午非常乾燥，吹和緩至清勁東北風。

展望未來兩三日持續天晴乾燥，早上仍然清涼，日夜溫差較大。天文台料明日市區氣溫介乎17至22度，大埔、流浮山及上水料最低得14度，而打鼓嶺更低見12度，達寒冷程度。

下周二為「大雪」，代表代表天氣開始進一步寒冷，北方已大雪紛飛，天文台料本港當日氣溫介乎17至24度，不太「應節」。不過打鼓嶺最低僅11度，最高氣溫料為25度，即溫差達14度；多區溫差亦達至少10度，市民要注意保暖及保濕。天文台又料，下周六（11日）、日（12日）天氣再回暖，氣溫升至介乎19至24度。

▼11月23日，天文台錄得入秋以來最低溫▼

