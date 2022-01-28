虎年｜冷鋒周六晚到　天文台料年廿八濕凍到年初四　連日低見12度

【除夕/虎年/農曆年天氣/年廿九/年初一/年初二/年初三】虎年將至，天文台料今個新年「凍冰冰」。天文台預測，一道冷鋒會在明晚（29日）至周日（30日）早上橫過廣東沿岸，下周初區內天氣轉冷。受隨後的冬季季候風影響，除夕及農曆新年假期，華南沿岸多雲有雨，風勢頗大，天氣持續寒冷。

根據天文台的九天天氣預測，天文台預料周日年廿八起氣溫將低見12度，達寒冷程度。而寒冷天氣將延續至下周五（2月4日）大年初四，連日市區均料低見12度，新界地區或更低溫，其中打鼓嶺於年廿九（31日）除夕及年初四兩日更料只得8度。



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天文台表示，一股清勁偏東氣流正影響廣東沿岸。本港今日（28日）有薄霧，部份地區能見度曾下降至約2,000米。預測今日大致多雲，有一兩陣雨及薄霧。吹和緩至清勁偏東風。

展望明日大致多雲，周日農曆年廿八凌晨起，本港天氣將轉冷，料當日大致多雲，初時有幾陣雨，下午部份時間有陽光。氣溫方面，天文台料當日市區介乎12至16度，比前一日（29日）最高19度急跌7度，有機會發出寒冷天氣警告。

天文台又預料，今個除夕（ 31日）及農曆新年假期天氣持續寒冷，有幾陣雨，風勢頗大。預測年廿九除夕大致多雲，早上寒冷，稍後有一兩陣雨。而下周二（2月1日）大年初一則料多雲，有幾陣雨，天氣寒冷。氣溫介乎12至15度，有機會成自2016年錄得的11.6度後，成6年來最凍年初一，新區多區則低見11度，而打鼓嶺料只得10度。相對濕度則料達95%，「濕凍」來襲，市民拜年要注意保暖。

下周三（2月2日）大年初二天氣料稍稍回暖，不過仍相當清涼，市區介乎13至16度。不過天文台料新年假期最後一日大年初三（2月3日）氣溫再下降，料多雲，間中有雨；天氣寒冷，市區再跌至介乎12至15度。

至於下周五（2月4日）年初四上班日，天氣則同樣寒冷，天文台料當日大致多雲，短暫時間有陽光；早上寒冷，市區低見12度，打鼓嶺更得8度，市民外出上班要多添衣。而天氣料最快到下周六（5日）年初五才會回暖，當天部份時間有陽光，市區最高17度。

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