踏入3月「暖笠笠」大美督今錄30度　天文台料下周轉涼一區得13度

本港近日迎來和暖潮濕的春天，今日（1日）多區更達炎熱程度。天文台預測，受一股偏東氣流影響，未來數日廣東沿岸較為和暖潮濕，本周後期早晚有薄霧。根據九天天氣預報，料明日（2日）市區氣溫將高見24度。

不過天文台預測，一股東北季候風會在周末期間抵達華南沿岸，並在下周初至中期為區內帶來較涼及乾燥的天氣。天文台預料，本港下周一（7日）起氣溫跌至最低16度，打鼓嶺最低更或得13度。



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踏入3月本港天氣「暖笠笠」，今日多區氣溫接近30度。截至今日中午12時40分，天文台錄得最高25.8度，大美督及濕地公園最高更分別達30度及29.3度。天文台指，今日廣東沿岸風勢微弱，預測今日下午天晴，今晚漸轉多雲，吹微風。展望未來數日天氣和暖，本周後期早晚有薄霧，下周初早上天氣清涼。

天文台預測，明日將大致天晴，早上有薄霧，相對濕度高達95％，抽濕機或要出動。明日的日間時間溫暖，氣溫介乎18至24度。天文台預料溫暖天氣將持續至周六（5日），當日為廿四節氣中的「驚蟄」，傳統上會「打小人」，天文台料周六當天的天氣和暖及有薄霧，短暫時間有陽光，氣溫則介乎18至23度。

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下周初轉涼 市區最低16度

不過天文台預測一股東北季候風周末殺到，料本港周日（6日）起天氣轉涼，下周一早上有一兩陣雨，下午短暫時間有陽光及乾燥。隨後兩日亦部份時間有陽光，日間乾燥。氣溫方面，料下周一至下周三（9日）同樣跌至介乎16至21度，新界多區包括沙田、大埔等料最低14度，而打鼓嶺更或得13度，市民要注意保暖。

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