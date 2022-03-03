驚蟄｜天文台料周六25度　暖笠笠打小人　下周初轉涼有區僅12度

踏入3月本港天氣「暖笠笠」，不過下周或稍轉涼。天文台預測，受一股偏東氣流影響，未來兩三日廣東沿岸較為溫暖潮濕及有霧，料明日（4日）及周六（5日）「驚蟄」市區氣溫最高將達25度。

天文台又預料，一股東北季候風會在下周一（7日）抵達華南沿岸，該區會有幾陣雨，而乾燥的大陸氣流會在隨後兩三日為該區帶來較涼及晴朗的天氣，下周二（8日）起天氣稍轉涼至最低16度，而打鼓嶺更或只得12度，達寒冷程度。



▼3月2日 明愛醫院急症室戶外帳篷有病人等候▼



+ 3

本港部份地區今日能見度較低

近日本港天氣溫暖，今日（3日）截至12時，天文台錄得20.8度，濕地公園更錄得28.5度。天文台表示，一股偏東氣流正影響廣東沿岸。此外，覆蓋該區的雲帶正逐漸轉薄。預測本港部份地區能見度較低，下午短暫時間有陽光，今晚大致多雲，吹和緩至清勁東風，初時離岸間中吹強風。

周六「驚蟄」市區介乎18至25度

天文台展望未來兩三日溫暖及有薄霧，料明日及周六「驚蟄」亦同樣日間部分時間有陽光及溫暖，並有薄霧。兩日氣溫同介乎18至25度，漸感受到春天氣息。天文台料下周一早上大致多雲，有幾陣雨，日間漸轉天晴乾燥，氣溫則稍降至介乎17至22度。

下周二打鼓嶺低見12度 大埔及上水也僅13度

天文台又預測，下周二、三早上清涼，兩日周樣天晴，日間乾燥。氣溫方面，天文台料下周二、三市區最低氣溫同為16度，而最高氣溫則約21至22度，新界多區氣溫則相當清涼，大埔及上水等或低見13度，打鼓嶺更有機會得12度。料下周五（11日）天氣才回暖，氣溫升至介乎18至24度。

▼2月28日，大批港人搶購快速測試劑▼



+ 6

▼2月23日天氣仍寒冷 市民寒風中運動▼

