今早轉涼多區寒冷大帽山錄6.3度　天文台料下周潮濕有霧濕度爆燈

受乾燥的東北季候風，本港今早（8日）天氣明顯轉涼，新界多區達寒冷水平，打鼓嶺僅得9.7度，而大帽山亦低見6.3度。天文台預測，在東北季候風影響，未來一兩日華南地區天色普遍晴朗，早上清涼。

天文台預料季候風會在本周後期緩和及逐漸被一股溫暖的海洋氣流所取代，下周初廣東沿岸地區潮濕有霧，雲量較多。根據天文台九天天氣預報，下周日（13日）起連續五日潮濕有霧，下周一（14日）相對濕度更達100%，抽濕機或要時候出動。



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新界多區今早降溫至寒冷程度

今早天氣清涼，天文台錄得市區最低15度；新界多區更達寒冷水平，其中荃灣、石崗及北潭涌最低約11度，打鼓嶺僅得9.7度，而大帽山亦低見6.3度。天文台表示，一股乾燥的東北季候風為廣東帶來普遍晴朗的天氣。正午時份，本港的相對濕度普遍下降至40％左右。預測今日本港天晴乾燥，吹和緩至清勁東至東北風。

天文台展望未來數天部份時間有陽光，日間乾燥，料明日（9日）早上仍清涼。市區氣溫介乎16至23度，溫差達7度；而新界多區包括上水及大埔等，最低氣溫料只得14度，打鼓嶺更或降至13度。天文台又預料，最快到周五（11日）將回暖，當日部份時間預測有陽光，氣溫可望回升到18至24度。

下周初潮濕有霧日間溫暖

天文台又預料，下周氣溫繼續回升，並預測下周初潮濕有霧，日間溫暖。下周日（13日）大致多雲，早晚有微雨及薄霧，氣溫介乎19至25度，相當溫暖。下周一（14日）及周二（15日）則潮濕有霧，日間短暫時間有陽光，兩日的相對濕度亦料達80至100%。潮濕天氣將延續至下周四（17日），天文台料下周四大致多雲，有幾陣雨，早晚有薄霧。

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