東北季候風下周中到　天文台料港晴轉陰　復活節假期放晴高見26度

【復活節天氣】本港連日放晴，炎熱天氣至少持續數天。天文台預測下周初市區最高氣溫達29度，其中上水或更達酷熱程度升溫至33度，同時沿岸風勢微弱，能見度也會較低。

一股東北季候風會在下周中期到港，令本港由晴轉陰，並有幾陣驟雨，但天文台料下雨天僅持續兩日，最快復活節假期首日（15日）再迎來陽光。



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乾燥的大陸氣流正為本港帶來普遍晴朗天氣，正午時分，本港大部份地區相對濕度下降至60%以下，加上陽光普照，市區錄得最高26.7度，而濕地公園氣溫已率先升溫至30度。

下周二多區升溫至3字頭

天文台預測，未來數天華南地區普遍晴朗，天氣炎熱，市區將高見28度，但日夜溫差可達7度。至下周一及二（11及12日）市區最高氣溫進一步升至29度，加上廣東沿岸風勢微弱，能見度亦會較低。參考自動分區天氣預報，下周二多區最高氣溫達3字頭，其中上水最熱升至33度，即達酷熱水平，暑氣漸現。

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下周中東北季候風殺到 迎驟雨及降溫

不過，一股東北季候風會在下周中期抵達沿岸地區，令本港雲量增多及有幾陣驟雨。天文台預測，最快下周三（13日）稍後有幾陣驟雨，至翌日初時仍有一兩陣驟雨，市區氣溫稍回落到介乎21至25度，為本港稍稍降溫。

下周五起將迎來一連四日的復活節假期，天文台料首兩日可暫別下雨天，部份時間有陽光，天氣未算炎熱，市區氣溫介乎20至26度。

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