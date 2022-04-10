雙旋共舞　天文台料橫過西北太平洋遠離本港　復活節驟晴驟雨

踏入四月率先迎來今年首兩個熱帶氣旋，天文台預測熱帶風暴馬勒卡將逐漸增強及橫過西北太平洋，將影響日本以南海域；而熱帶低氣壓鮎魚在今明兩日幾乎停留不動，料明（11日）增強成熱帶風暴，其後轉向東橫過西北太平洋，均逐漸遠離本港。

天文台預測，本港未來兩日仍然天晴炎熱，市區最高氣溫升至29度，部分新界地區更達3字頭，隨後東北季候風來襲帶來幾陣驟雨，料本周後期一連四日的復活節驟晴驟雨，天氣未算太熱。



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天文台表示，在正午時分，熱帶風暴馬勒卡集結在關島之西南偏西約630公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約22公里，橫過西北太平洋，預計會在未來一兩日逐漸增強，隨後轉向偏北方向移動，影響日本以南海域。

參考內地中央氣象台，預計馬勒卡將以每小時約25公里速度向西北轉東北方向移動，強度緩慢增強，料周二（12日）升級成強颱風，惟對中國海域無影響。

另一熱帶氣旋鮎魚，目前仍是熱帶低氣壓，集結在馬尼拉之東南約710公里，天文台料其今明兩日幾乎停留不動，明或升級成熱帶風暴，隨後向東移動及逐漸減弱，橫過西北太平洋。兩個熱帶氣旋均不會進入南海，故對本港沒構成威脅。

天文台日前表示，西北太平洋及南海每年平均約有30個熱帶氣旋形成，佔全球總數約四成，是全球最多熱帶氣旋形成的海區。

回看本港天氣，乾燥的偏東氣流正為廣東沿岸帶來晴朗的天氣，在正午時分濕地公園已升溫至31度，天文台料下午天氣炎熱，市民外出時要注意防曬及補水了。天文台預測，未來一兩日廣東地區普遍晴朗及炎熱，風勢微弱，能見度較低，料周二市區最高氣溫升至29度。

（天文台網站截圖）

最快周三迎下雨天

受一股東北季候風影響，本周中後期華南沿岸風勢較大，雲量增多及有幾陣驟雨。天文台料最快周三（13日）稍後時間迎來幾陣驟雨，至翌日初時仍有一兩陣驟雨，但下午已轉為部分時間有陽光。

下周五（15日）起將迎來一連四日復活節假期，天文台預測假期首日部分時間有陽光，市區高見27度，但其後兩日有一兩陣驟雨，同時短暫時間有陽光，假期天氣未算炎熱，最後兩日市區最低氣溫更稍降至19度。

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